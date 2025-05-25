Как замедлить старение — ученые нашли простой способ

В рамках нового исследования американские ученые пришли к выводу, что именно витамин D способен замедлять биологический механизм, связанный со старением.
Главные тезисы
- Витамин D продемонстрировал способность минимизировать сокращение теломеров.
- Напоминаем: пищевые и диетические добавки никогда не заменят здоровое питание и образ жизни.
Что еще удалось узнать о пользе витамина D
Во время нового исследования в центре внимания ученых оказались теломеры — участки на концах ДНК, защищающие структуру.
Что важно понимать, именно их количество считают своеобразными биологическими часами, ведь теломеры сокращаются с возрастом.
Уже раньше была установлена связь между витамином D и длиной теломеров, однако конкретных выводов никто не сделал.
Новое рандомизированное исследование проливает свет на предыдущие предположения ученых.
Его участники получали 2000 МЕ (международных единиц) витамина D3 в день и 1 г жирной кислоты омега-3.
Более того, указано, что ученые выделили группу, которая употребляла плацебо — вещество, не имеющее лечебных свойств.
Ученые обещают провести дополнительные исследования, чтобы понять, как работает витамин D в этом процессе.
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