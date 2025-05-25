Как замедлить старение — ученые нашли простой способ

В рамках нового исследования американские ученые пришли к выводу, что именно витамин D способен замедлять биологический механизм, связанный со старением.

Что еще удалось узнать о пользе витамина D

Во время нового исследования в центре внимания ученых оказались теломеры — участки на концах ДНК, защищающие структуру.

Что важно понимать, именно их количество считают своеобразными биологическими часами, ведь теломеры сокращаются с возрастом.

Уже раньше была установлена связь между витамином D и длиной теломеров, однако конкретных выводов никто не сделал.

Новое рандомизированное исследование проливает свет на предыдущие предположения ученых.

Его участники получали 2000 МЕ (международных единиц) витамина D3 в день и 1 г жирной кислоты омега-3.

Более того, указано, что ученые выделили группу, которая употребляла плацебо — вещество, не имеющее лечебных свойств.

Исследователи обнаружили, что после четырех лет наблюдения люди, употреблявшие витамин D, имели меньшее сокращение теломеров по сравнению с получавшими плацебо. При этом добавки омега-3 не оказывали очевидного влияния на длину этой части ДНК. Поделиться

Ученые обещают провести дополнительные исследования, чтобы понять, как работает витамин D в этом процессе.