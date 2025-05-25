Як сповільнити старіння — вчені знайшли простий спосіб

У межах нового дослідження американські науковці дійшли висновку, що саме вітамін D здатний уповільнювати біологічний механізм, пов’язаний зі старінням.

Що ще вдалося дізнатися про користь вітаміну D

Під час нового дослідження у центрі уваги вчених опинилися теломери — ділянки на кінцях ДНК, які захищають структуру.

Що важливо розуміти, саме їхню кількість вважають своєрідним біологічним годинником, адже теломери скорочуються з віком.

Уже раніше був встановлений зв’язок між вітаміном D та довжиною теломерів, проте конкретних висновків ніхто не зробив.

Нове рандомізоване дослідження проливає світло на попередні припущення науковців.

Його учасники отримували 2000 МО (міжнародних одиниць) вітаміну D3 на день та 1 грам жирної кислоти омега-3.

Ба більше, вказано, що вчені виділили групу, яка вживала плацебо — речовину, яка не має лікувальних властивостей.

Дослідники виявили, що після чотирьох років спостереження люди, які вживали вітамін D, мали менше скорочення теломерів порівняно з тими, хто отримував плацебо. При цьому добавки омега-3 не мали очевидного впливу на довжину цієї частини ДНК. Поширити

Науковці обіцяють провести додаткові дослідження, щоб зрозуміти, як саме працює вітамін D у цьому процесі.