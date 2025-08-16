Науковці висунули сміливу гіпотезу щодо уповільнення біологічного старіння

Комахи можуть містити ключ до уповільнення біологічного старіння. Про це свідчить нове дослідження Лестерського університету. Зокрема вчені виявили, що оси можуть значно подовжити своє життя, переходячи в стан природної паузи розвитку, яку ще називають діапаузою.

Комахи можуть містити ключ до уповільнення старіння людини

Результати дослідження свідчать про те, що ця пауза уповільнює "епігенетичний годинник" - молекулярний маркер старіння, який відстежує хімічні зміни в ДНК.

Оси є новою моделлю для досліджень старіння, адже, порівняно з іншими комахами, вони мають функціональну систему метилювання ДНК, яка схожа на людську.

Під час експерименту виявилось, що коли матерів піддавали впливу холоду та темряви, їхні личинки входили в діапаузу, фактично натискаючи біологічну "кнопку паузи".

Результати вразили дослідників. Оси, які пройшли діапаузу, жили на третину довше у дорослому віці. Їхні молекулярні маркери старіння працювали на 29% повільніше, ніж в ос, які розвивалися звичайно.

Зазвичай ми думаємо про старіння як про повільне руйнування життя, як про велосипед, що іржавіє під дощем. Але наше дослідження натякає, що старіння може бути більше схожим на погано сплановану подорож, з контрольними точками, які можна фактично відкласти. Якщо крихітна оса може натиснути на паузу свого біологічного годинника, впадаючи в стан спокою, можливо, є способи зробити щось подібне у складніших тварин. Це ще рано, але це, безумовно, дає привід для роздумів, особливо якщо ви сподіваєтеся старіти трохи більш гідно, - підкреслив автор дослідження Еамон Маллон в електронному листі до Newsweek. Поширити

Докази дослідження про те, що епігенетичний годинник можна уповільнити, підвищують ймовірність того, що фактори навколишнього середовища або медичні втручання можуть одного дня уповільнити біологічне старіння у людей.