У космоса есть запах. Астронавты поделились впечатлениями

Большинство людей убеждены в том, что в космосе нет никаких запахов, поскольку это почти идеальный вакуум. Однако, как выяснилось, это не совсем так. Многие ученые уже долгое время активно изучают химию Вселенной и общаются с астронавтами, побывавшими за пределами нашей планеты.
Главные тезисы
- Астронавты сравнивают запах космоса с ароматами подгоревшего стейка, металла и сварочных газов.
- Запах сгоревшего пороха характерен в кабинах лунных модулей.
У космоса необычный запах
По словам ученых, изучение ароматов космоса — это окно в планетологию, астрохимию и историю всей Солнечной системы.
Астронавты утверждают, что большинство из них чувствовали характерный, часто металлический или едкий запах после выходов в космос и лунных экспедиций.
Речь идет об ароматах, напоминающих запах подгоревшего стейка, раскаленного металла или сварочных газов.
С отдельным заявлением по этому поводу астронавт НАСА Дон Петтит.
Как признался последний, он чувствовал "приятный сладковатый запах сварки", напоминающий ему работу с дуговой сваркой.
Его коллеги делились похожими впечатлениями, будто это было подгоревшее мясо, подгоревшее печенье и запах пороха.
В кабинах лунных модулей еще долго царил запах сгоревшего пороха. Это журналистам подтвердил и астронавт "Аполлона-17" Гаррисон "Джек" Шмитт:
А Чарльз Дюк из "Аполлона-16" добавил, что лунная пыль действительно пахнет как порох.
