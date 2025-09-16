У космоса есть запах. Астронавты поделились впечатлениями

Большинство людей убеждены в том, что в космосе нет никаких запахов, поскольку это почти идеальный вакуум. Однако, как выяснилось, это не совсем так. Многие ученые уже долгое время активно изучают химию Вселенной и общаются с астронавтами, побывавшими за пределами нашей планеты.

У космоса необычный запах

По словам ученых, изучение ароматов космоса — это окно в планетологию, астрохимию и историю всей Солнечной системы.

Астронавты утверждают, что большинство из них чувствовали характерный, часто металлический или едкий запах после выходов в космос и лунных экспедиций.

Речь идет об ароматах, напоминающих запах подгоревшего стейка, раскаленного металла или сварочных газов.

С отдельным заявлением по этому поводу астронавт НАСА Дон Петтит.

Как признался последний, он чувствовал "приятный сладковатый запах сварки", напоминающий ему работу с дуговой сваркой.

Его коллеги делились похожими впечатлениями, будто это было подгоревшее мясо, подгоревшее печенье и запах пороха.

В кабинах лунных модулей еще долго царил запах сгоревшего пороха. Это журналистам подтвердил и астронавт "Аполлона-17" Гаррисон "Джек" Шмитт:

Запах сгоревшего пороха, вероятно, сильнее всего врезался нам в память по сравнению с другими запахами. Поделиться

А Чарльз Дюк из "Аполлона-16" добавил, что лунная пыль действительно пахнет как порох.