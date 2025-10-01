Лазерні сигнали з космосу. NASA розкрило деталі
Лазерні сигнали з космосу. NASA розкрило деталі

Що відомо про нову технологію NASA
Джерело:  online.ua

Команда NASA офіційно оголосила про те, що добіг завершення ключовий етап експерименту DSOC (Deep Space Optical Communications). Що важливо розуміти, під час нього космічний апарат Psyche передав на Землю серію лазерних повідомлень із відстані понад 350 мільйонів кілометрів. 

Головні тези:

  • Лазерні технології мають стати ключовим елементом підготовки до майбутніх польотів людини на Марс.
  • Вони дадуть можливість отримувати великі обсяги даних. 

Що відомо про нову технологію NASA

За словами науковців, саме вона може стати базою для створення нового покоління зв’язку в глибокому космосі.

Що важливо розуміти, наразі оптична система демонструє ефективність, що суттєво перевершує можливості традиційних радіопередач.

У межах експерименту апарат надіслав на Землю 13,6 терабайтів даних. До прикладу йдеться про відео у форматі високої чіткості, передане зі швидкістю 267 мегабіт на секунду — майже на рівні домашнього інтернету.

Найвіддалішим досягненням стала передача сигналу із відстані 494 млн км у грудні 2024 року — це рекорд NASA. Водночас швидкість передачі змінювалась залежно від відстані: на відстані 225 млн км вона знижувалася до 25 мегабіт на секунду.

Команда NASA звертає увагу на те, що саме лазерні технології повинні бути головним елементом підготовки до майбутніх польотів людини на Марс.

Попри це, система досі залишається чутливою до перешкод, зокрема атмосферних умов та точності наведення.

Експеримент завершено, і тепер Psyche продовжить шлях до металевого астероїда у головному поясі, використовуючи для зв’язку традиційні радіосистеми.

