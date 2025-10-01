Лазерные сигналы из космоса. NASA раскрыло детали

Команда NASA официально объявила о том, что завершился ключевой этап эксперимента DSOC (Deep Space Optical Communications). Что важно понимать, во время него космический аппарат Psyche передал на Землю серию лазерных сообщений на расстоянии более 350 миллионов километров.
Главные тезисы
- Лазерные технологии должны стать ключевым элементом подготовки к предстоящим полетам человека на Марс.
- Они дадут возможность получать большие объемы данных.
Что известно о новой технологии NASA
По словам ученых, именно она может стать базой для создания нового поколения связи в глубоком космосе.
Что важно понимать, сейчас оптическая система демонстрирует эффективность, что существенно превосходит возможности традиционных радиопередач.
В рамках эксперимента аппарат направил на Землю 13,6 терабайтов данных. К примеру, речь идет о видео в формате высокой четкости, переданном со скоростью 267 мегабит в секунду — почти на уровне домашнего интернета.
Команда NASA обращает внимание, что именно лазерные технологии должны быть главным элементом подготовки к предстоящим полетам человека на Марс.
Несмотря на это, система до сих пор остается чувствительной к помехам, в частности, атмосферным условиям и точности наведения.
