Лазерные сигналы из космоса. NASA раскрыло детали
Лазерные сигналы из космоса. NASA раскрыло детали

Что известно о новой технологии NASA
Источник:  online.ua

Команда NASA официально объявила о том, что завершился ключевой этап эксперимента DSOC (Deep Space Optical Communications). Что важно понимать, во время него космический аппарат Psyche передал на Землю серию лазерных сообщений на расстоянии более 350 миллионов километров.

Главные тезисы

  • Лазерные технологии должны стать ключевым элементом подготовки к предстоящим полетам человека на Марс.
  • Они дадут возможность получать большие объемы данных.

Что известно о новой технологии NASA

По словам ученых, именно она может стать базой для создания нового поколения связи в глубоком космосе.

Что важно понимать, сейчас оптическая система демонстрирует эффективность, что существенно превосходит возможности традиционных радиопередач.

В рамках эксперимента аппарат направил на Землю 13,6 терабайтов данных. К примеру, речь идет о видео в формате высокой четкости, переданном со скоростью 267 мегабит в секунду — почти на уровне домашнего интернета.

Самым успешным достижением стала передача сигнала с расстояния 494 млн км в декабре 2024 года — это рекорд NASA. В то же время скорость передачи изменялась в зависимости от расстояния: на расстоянии 225 млн. км она снижалась до 25 мегабит в секунду.

Команда NASA обращает внимание, что именно лазерные технологии должны быть главным элементом подготовки к предстоящим полетам человека на Марс.

Несмотря на это, система до сих пор остается чувствительной к помехам, в частности, атмосферным условиям и точности наведения.

Эксперимент завершен, и теперь Psyche продолжит путь к металлическому астероиду в главном поясе, используя для связи традиционные радиосистемы.

