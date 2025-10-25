Когда миллионы людей будут жить в космосе — прогноз Безоса
Когда миллионы людей будут жить в космосе — прогноз Безоса

По убеждению основателя Amazon Джеффа Безоса, прямо сейчас человечество оказалось на пороге впечатляющих перемен. Он также считает, что в скором времени начнутся золотые времена технологий, которые даже дадут возможность людям пересилиться в космос.

Главные тезисы

  • Безос видит в искусственном интеллекте шанс на существенное улучшения жизни людей.
  • Он также заверил, что работы будут выполнять всю сложную работу в космосе.

Что прогнозирует Безос

Как признался основатель Amazon, он просто не понимает, как можно быть не вдохновенным, живя в такое время

Безос также предполагает, что в ближайшие десятилетия многие будут жить в космосе:

В течение следующих нескольких десятилетий, как я считаю, миллионы людей будут жить в космосе. Настолько быстро будет происходить прогресс. И большинство из людей будут там по собственному желанию.

По его словам, если людям не понравится жизнь в космосе, то всю необходимую работу возьмут на себя роботы.

Безос также добавил, что это будет гораздо эффективнее и дешевле, чем посылать людей.

По его мнению, искусственный интеллект способен сделать жизнь человечества гораздо лучше.

Когда-то, около 10 000 лет назад, когда кто-то изобрел плуг — все человечество стало богаче, — объяснил миллиардер.

Безос подчеркнул, что новые инструменты увеличивают достаток, и этот процесс только набирает обороты.

