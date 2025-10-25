Когда миллионы людей будут жить в космосе — прогноз Безоса

По убеждению основателя Amazon Джеффа Безоса, прямо сейчас человечество оказалось на пороге впечатляющих перемен. Он также считает, что в скором времени начнутся золотые времена технологий, которые даже дадут возможность людям пересилиться в космос.
Главные тезисы
- Безос видит в искусственном интеллекте шанс на существенное улучшения жизни людей.
- Он также заверил, что работы будут выполнять всю сложную работу в космосе.
Что прогнозирует Безос
Как признался основатель Amazon, он просто не понимает, как можно быть не вдохновенным, живя в такое время
Безос также предполагает, что в ближайшие десятилетия многие будут жить в космосе:
По его словам, если людям не понравится жизнь в космосе, то всю необходимую работу возьмут на себя роботы.
Безос также добавил, что это будет гораздо эффективнее и дешевле, чем посылать людей.
По его мнению, искусственный интеллект способен сделать жизнь человечества гораздо лучше.
Безос подчеркнул, что новые инструменты увеличивают достаток, и этот процесс только набирает обороты.
