Коли мільйони людей житимуть у космосі — прогноз Безоса

На переконання засновника Amazon Джеффа Безоса, просто зараз людство опинилося на порозі вражаючих змін. Він також вважає, що незабаром розпочнеться золота доба технологій, яка навіть дасть можливість людям пересилитися у космос.
Головні тези:
- Безос вбачає у штучному інтелекті шанс на суттєве покращення життя людей.
- Він також запевнив, що роботи будуть виконувати всю важку роботу в космосі.
Що прогнозує Безос
Як зізнався засновник Amazon, він просто не розуміє, як можна бути не натхненним, живучи в такий час
Безос також припускає, що протягом найближчих десятиліть багато людей житимуть у космосі:
За його словами, якщо людям не надто сподобається життя в космосі, то всю необхідну роботу візьмуть на себе роботи.
Безос також додав, що це буде значно ефективніше та дешевше, ніж посилати людей.
На його думку, штучний інтелект здатний зробити життя людства набагато кращим.
Безос наголосив, що нові інструменти збільшують достаток, і цей процес лише набирає обертів.
