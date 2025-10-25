Коли мільйони людей житимуть у космосі — прогноз Безоса

На переконання засновника Amazon Джеффа Безоса, просто зараз людство опинилося на порозі вражаючих змін. Він також вважає, що незабаром розпочнеться золота доба технологій, яка навіть дасть можливість людям пересилитися у космос.

Що прогнозує Безос

Як зізнався засновник Amazon, він просто не розуміє, як можна бути не натхненним, живучи в такий час

Безос також припускає, що протягом найближчих десятиліть багато людей житимуть у космосі:

Протягом наступних кількох десятиліть, як я вважаю, мільйони людей житимуть у космосі. Настільки швидко відбуватиметься прогрес. І більшість із них будуть там за власним бажанням. Поширити

За його словами, якщо людям не надто сподобається життя в космосі, то всю необхідну роботу візьмуть на себе роботи.

Безос також додав, що це буде значно ефективніше та дешевше, ніж посилати людей.

На його думку, штучний інтелект здатний зробити життя людства набагато кращим.

Колись, близько 10 000 років тому, хтось винайшов плуг — і все людство стало багатшим, — пояснив мільярдер. Поширити

Безос наголосив, що нові інструменти збільшують достаток, і цей процес лише набирає обертів.