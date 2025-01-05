Все стало краще. Мільярдер Безос попередив людство про небезпечну ілюзію
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Технології
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Все стало краще. Мільярдер Безос попередив людство про небезпечну ілюзію

Безос
Джерело:  The New York Times

Засновник Amazon та мільярдер Джефф Безос закликав людей у різних куточках світу цінувати ті блага, які є результатом глобального прогресу й не ідеалізувати минуле.

Головні тези:

  • Джефф Безос вважає, що всі сфери людського життя суттєво покращилася, окрім однієї.
  • На цьому тлі засновник Amazon закликає не ігнорувати екологічні проблеми.
  • Його компанія оголосила про план суттєво зменшити викиди вуглецю та досягти нульових викидів до 2040 року.

Безос вважає, що людство досі не оцінило всі блага прогресу

Мільярдер звертає увагу на те, що протягом останніх 50 років більшість аспектів життя значно поліпшилися.

Насамперед йдеться про зниження рівня дитячої смертності та глобальних рівнів бідності.

Попри це, засновник Amazon не приховує, що є одна сфера, де ситуація суттєво погіршилася.

Коли люди говорять про старі добрі часи — це така ілюзія. Сьогодні майже все стало краще, ніж було... за одним винятком, яким є світ природи.

Джефф Безос

Джефф Безос

Засновник Amazon

Американський підприємець закликає світ не ігнорувати той факт, що саме стрімкий поступ людства протягом століть виснажив і забруднив світові океани, річки та ліси.

Amazon також є частиною цього нищівного процесу

Що важливо розуміти, лише протягом 2022 року компанія Джеффа Безоса викинула 70,74 мільйона тонн вуглекислого газу, що становить приблизно 1,1% від загальних викидів у США.

Фахівці звертають увагу на те, що цей показник перевищує викиди Walmart за той самий рік.

На цьому тлі Amazon публічно пообіцяв суттєво зменшити викиди. Наразі ключова ціль команди Безоса — досягти нульових викидів вуглецю до 2040 року.

На переконання підприємця, космічний простір і планети можуть компенсувати дефіцит природних ресурсів Землі.

За його словами йдеться про нескінченну енергія, а також нескінченну кількість сировини.

До прикладу, деякі ресурси, такі як кисень, вода та метан, можна видобувати на Марсі, згідно з даними NASA.  

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