Інсайдери розкрили цікаві факти про iPhone 17 Air

За словами анонімних джерел, Apple продовжує працювати над новим ультратонким смартфоном iPhone 17 Air. Що важливо розуміти, він замінить модель "Plus" у лінійці 2025 року.
Головні тези:
- iPhone 17 Air буде найтоншим айфоном в історії з товщиною 6,25 мм.
- Ціна очікується на рівні 899 доларів, однак все ж може вирости.
- 2025 рік може стати періодом відродження популярності ультратонких та компактних смартфонів на ринку.
iPhone 17 Air може здивувати багатьох
Згідно з останніми даними, товщина смартфону становитиме 6,25 мм — найімовірніше саме він стане найтоншим айфоном в історії і перевершить рекорд 6,9 мм, встановлений iPhone 6 ще 10 років тому, пише Phonearena.
Що важливо розуміти, 6,25 мм — це не рекорд за всю історію смартфонів, попри це на ринку настільки тонких пристроїв уже давно не було.
До прикладу, представлений осінню Infinix Hot 50 Pro+ з товщиною 6,8 мм став найтоншим смартфоном за останні кілька років.
Що ще відомо
За словами анонімних джерел, якщо говорити про ціну, то вона стартуватиме з 1199 доларів, адже за характеристиками виявиться близьким до моделей Pro і Pro Max.
Останні, до слова, також повинні подорожчати. Попри це, авторитетний інсайдер Марк Гурман не надто вірить у такий розвиток подій.
На переконання експертів, після виходу iPhone 17 Air і S25 Slim ультратонкі телефони знову будуть у тренді.
Ба більше, прогнозується, що 2025-й стане роком відродження компактних смартфонів.
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