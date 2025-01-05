Інсайдери розкрили цікаві факти про iPhone 17 Air
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Інсайдери розкрили цікаві факти про iPhone 17 Air

iPhone 17 Air може здивувати багатьох
Джерело:  online.ua

За словами анонімних джерел, Apple продовжує працювати над новим ультратонким смартфоном iPhone 17 Air. Що важливо розуміти, він замінить модель "Plus" у лінійці 2025 року.

Головні тези:

  • iPhone 17 Air буде найтоншим айфоном в історії з товщиною 6,25 мм.
  • Ціна очікується на рівні 899 доларів, однак все ж може вирости.
  • 2025 рік може стати періодом відродження популярності ультратонких та компактних смартфонів на ринку.

iPhone 17 Air може здивувати багатьох

Згідно з останніми даними, товщина смартфону становитиме 6,25 мм — найімовірніше саме він стане найтоншим айфоном в історії і перевершить рекорд 6,9 мм, встановлений iPhone 6 ще 10 років тому, пише Phonearena.

Що важливо розуміти, 6,25 мм — це не рекорд за всю історію смартфонів, попри це на ринку настільки тонких пристроїв уже давно не було.

До прикладу, представлений осінню Infinix Hot 50 Pro+ з товщиною 6,8 мм став найтоншим смартфоном за останні кілька років.

Незважаючи на деякі розбіжності в чутках щодо вартості, у свіжому звіті йдеться про те, що iPhone 17 Air буде слідувати тій самій моделі ціноутворення, що й моделі Plus. Це означає, що модель Air повинна стартувати з 899 доларів і рости звідти.

Фото: MacRumors

Що ще відомо

За словами анонімних джерел, якщо говорити про ціну, то вона стартуватиме з 1199 доларів, адже за характеристиками виявиться близьким до моделей Pro і Pro Max.

Останні, до слова, також повинні подорожчати. Попри це, авторитетний інсайдер Марк Гурман не надто вірить у такий розвиток подій.

Основним суперником новинки має стати Galaxy S25 Slim, який, як передбачається, дебютує у другій половині року. Смартфон буде товщим, ніж iPhone 17 Air, але Samsung, на відміну від Apple, не планує жертвувати технічними характеристиками. За чутками, iPhone 17 Air вийде лише з однією камерою і без лотка для SIM-карти.

На переконання експертів, після виходу iPhone 17 Air і S25 Slim ультратонкі телефони знову будуть у тренді.

Ба більше, прогнозується, що 2025-й стане роком відродження компактних смартфонів.

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