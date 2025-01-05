Инсайдеры раскрыли интересные факты про iPhone 17 Air

По словам анонимных источников, Apple продолжает работать над новым ультратонким смартфоном iPhone 17 Air. Что важно понимать, он заменит модель Plus в линейке 2025 года.
Главные тезисы
- iPhone 17 Air будет самым тонким айфоном в истории с толщиной 6,25 мм.
- Цена ожидается на уровне 899 долларов, но все же может вырасти.
- 2025 может стать периодом возрождения популярности ультратонких и компактных смартфонов на рынке.
iPhone 17 Air может удивить многих
Согласно последним данным, толщина смартфона составит 6,25 мм — вероятнее всего именно он станет самым тонким айфоном в истории и превзойдет рекорд 6,9 мм, установленный iPhone 6 еще 10 лет назад, пишет Phonearena.
Что важно понимать, 6,25 мм — это не рекорд за всю историю смартфонов, несмотря на это на рынке столь тонких устройств уже давно не было.
К примеру, представленный осенью Infinix Hot 50 Pro+ с толщиной 6,8 мм стал самым тонким смартфоном за последние несколько лет.
Что еще известно
По словам же анонимных источников, если говорить о цене, то она будет стартовать со 1199 долларов, ведь по характеристикам окажется близким к моделям Pro и Pro Max.
Последние, к слову, тоже должны подорожать. Несмотря на это авторитетный инсайдер Марк Гурман не слишком верит в такое развитие событий.
По мнению экспертов, после выхода iPhone 17 Air и S25 Slim ультратонкие телефоны снова будут в тренде.
Более того, прогнозируется, что 2025-й станет годом возрождения компактных смартфонов.
Больше по теме
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-