Инсайдеры раскрыли интересные факты про iPhone 17 Air

По словам анонимных источников, Apple продолжает работать над новым ультратонким смартфоном iPhone 17 Air. Что важно понимать, он заменит модель Plus в линейке 2025 года.

iPhone 17 Air может удивить многих

Согласно последним данным, толщина смартфона составит 6,25 мм — вероятнее всего именно он станет самым тонким айфоном в истории и превзойдет рекорд 6,9 мм, установленный iPhone 6 еще 10 лет назад, пишет Phonearena.

Что важно понимать, 6,25 мм — это не рекорд за всю историю смартфонов, несмотря на это на рынке столь тонких устройств уже давно не было.

К примеру, представленный осенью Infinix Hot 50 Pro+ с толщиной 6,8 мм стал самым тонким смартфоном за последние несколько лет.

Несмотря на некоторые разногласия в слухах относительно стоимости, в свежем отчете указано, что iPhone 17 Air будет следовать той же модели ценообразования, что и модели Plus. Это значит, что модель Air должна стартовать с 899 долларов и расти оттуда. Поделиться

Фото: MacRumors

Что еще известно

По словам же анонимных источников, если говорить о цене, то она будет стартовать со 1199 долларов, ведь по характеристикам окажется близким к моделям Pro и Pro Max.

Последние, к слову, тоже должны подорожать. Несмотря на это авторитетный инсайдер Марк Гурман не слишком верит в такое развитие событий.

Основным соперником новинки должен стать Galaxy S25 Slim, который предположительно дебютирует во второй половине года. Смартфон будет толще, чем iPhone 17 Air, но Samsung, в отличие от Apple, не планирует жертвовать техническими характеристиками. По слухам, iPhone 17 Air выйдет только с одной камерой и без лотка для SIM-карты. Поделиться

По мнению экспертов, после выхода iPhone 17 Air и S25 Slim ультратонкие телефоны снова будут в тренде.