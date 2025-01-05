Всё стало лучше. Миллиардер Безос предупредил человечество об опасной иллюзии

Основатель Amazon и миллиардер Джефф Безос призвал людей в разных уголках мира ценить те блага, которые являются результатом глобального прогресса и не идеализировать прошлое.
Главные тезисы
- Джефф Безос считает, что все сферы человеческой жизни существенно улучшились, кроме одной.
- На этом фоне основатель Amazon призывает не игнорировать экологические проблемы.
- Его компания объявила о плане существенно снизить выбросы углерода и достичь нулевых выбросов до 2040 года.
Безос считает, что человечество до сих пор не оценило все блага прогресса
Миллиардер обращает внимание на то, что за последние 50 лет большинство аспектов жизни значительно улучшились.
Прежде всего, речь идет о снижении уровня детской смертности и глобальных уровней бедности.
Несмотря на это, основатель Amazon не скрывает, что есть одна сфера, где ситуация существенно ухудшилась.
Американский предприниматель призывает мир не игнорировать тот факт, что именно стремительное продвижение человечества на протяжении веков истощило и запачкало мировые океаны, реки и леса.
Amazon также является частью этого процесса
Что важно понимать, только в течение 2022 года компания Джеффа Безоса выбросила 70,74 млн тонн углекислого газа, что составляет примерно 1,1% от общих выбросов в США.
Специалисты обращают внимание на то, что этот показатель превышает выбросы Walmart за тот же год.
На этом фоне Amazon публично пообещала существенно снизить выбросы. Сейчас ключевая цель команды Безоса — достичь нулевых выбросов углерода до 2040 года.
По мнению предпринимателя, космическое пространство и планеты могут компенсировать дефицит природных ресурсов Земли.
По его словам, речь идет о бесконечной энергии, а также бесконечном количестве сырья.
Например, некоторые ресурсы, такие как кислород, вода и метан, можно добывать на Марсе, согласно данным NASA.
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