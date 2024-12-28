Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе заявляют, что COVID-19 у беременных женщин может повлиять на дальнейшее развитие плода и будущего ребенка.

Как COVID-19 у беременных женщин может угрожать дальнейшему развитию ребенка

В частности, перенесенный беременными женщинами COVID может повлиять на развитие аутизма у ребенка.

Отмечается, что во время пандемии коронавируса на территории Калифорнии в 2020 году детский врач-инфекционист Карин Нильсен выражала обеспокоенность ситуацией в родовых отделениях.

Беременных женщин подключали к аппаратам жизнеобеспечения, производили экстренные кесаревые разрезы, поскольку вирус вызвал серьезные осложнения и у многих случая приводил к смерти.

Мать с новорожденным ребенком

На тот момент Карин Нильсен только закончила исследования по влиянию вируса Зика на беременных женщин и будущих детей.

Врач очень волновал влияние COVID на плод и она начала наблюдение за беременными женщинами, инфицированными коронавирусом.

После рождения детей этими женщинами, коллеги Карин Нильсен из детской больницы Mattel при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе стали фиксировать большое количество новорожденных, нуждавшихся в интенсивной терапии.

Какие нарушения были обнаружены у детей от матерей, перенесших COVID-19 во время беременности

По результатам анализа видеозаписей детей, лежавших на спине, исследователи заметили, что у 14% из них наблюдаются признаки нарушения развития.

Тесты помогли оценить ранние двигательные функции оценки риска нарушений нейроразвития, среди прочего — церебрального паралича.

В ходе дальнейших наблюдений было установлено, что в возрасте шести-восемь месяцев 13 из 109 младенцев (12%), рожденных инфицированными матерями, не достигли нормальных результатов развития.

Все младенцы в контрольной группе, рожденные в пандемии, показали нормальное развитие.

Около 11,6% детей, родившихся от матерей с лабораторно подтвержденной инфекцией SARS-CoV-2 во время беременности, выявили когнитивные, двигательные или речевые проблемы, указывающие на задержку нейроразвития.

Для сравнения, подобные проблемы наблюдались только у двух из 128 (1,6%) в контрольной группе.

После того, как старшему из детей от инфицированных COVID-19 матерям исполнилось 28 месяцев, была обнаружена еще одна негативная закономерность.

У 23 из 211 детей (около 11%) наблюдались расстройства аутистического спектра.

Хотя вирус, как правило, вызывает более серьезные симптомы у взрослых, чем у детей, новые исследования показывают, что дети, испытавшие влияние COVID внутриутробно, сталкиваются с повышенным риском преждевременных родов, врожденных аномалий сердца и редких состояний, таких как развитие органов на обратном. стороне тела.

Теперь в этот список может добавиться и риск развития аутизма.