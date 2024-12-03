В отчете подкомитета Конгресса США по выяснению обстоятельств пандемии COVID-19 отмечается, что вирус был создан в лаборатории в Китае на деньги с американских грантов.

Что известно об обстоятельствах появления и распространения COVID-19

В документе, состоящем из 520 страниц, подчеркивается, что причиной пандемии COVID-19, скорее всего, является утечка из лаборатории в китайском Ухане.

В отчете признается, что характеристики вируса не имеют аналогов, встречающихся в природе.

Все случаи начального инфицирования COVID-19 связаны с одним источником, что не характерно для вирусов природного происхождения.

Ученые из Уханьского института вирусологии инфицировались коронавирусом еще осенью 2019 года, то есть за несколько месяцев до начала пандемии.

Вирусологи из Китая

Кроме того, авторы отчета обращают внимание на отсутствие четких доказательств естественного происхождения COVID-19.

Что известно о серьезных ошибках, существенно ухудшивших ситуацию с распространением заболеваемости COVID-19.

В отчете также подчеркивается, что финансирование проведения исследований в лаборатории Уханя проходило через организацию EcoHealth Alliance, которая получала деньги в рамках гранта от США, в частности, от Национального института здоровья.

В документе также осуждается ряд решений правительства и организаций в США, оказавших влияние на ход пандемии COVID-19.

Речь идет о ошибочном использовании средств в размере более 64 млрд долларов, которые были потеряны из-за мошенничества на программах помощи, в частности, в системе безработицы и поддержки малого бизнеса.

Кроме этого, рекомендации гражданам во время пандемии COVID-19, в частности, сохранение дистанции около 2 метров, масочный режим, выдавались без надлежащего научного обоснования.

Введение локдаунов часто также вводилось без должного научного обоснования.

Авторы отчета критикуют поспешную вакцинацию в условиях отсутствия прозрачности относительно соответствующих рисков.

Особое внимание уделили Всемирной организации здравоохранения, которая, по данным отчета, якобы подвергалась влиянию Китая, ставя политические интересы выше глобального здоровья.

Официальное представление отчета в Конгрессе намечено на 4 декабря.