Медики назвали долговременные последствия COVID-19
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Медики назвали долговременные последствия COVID-19

Постковидный синдром
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Источник:  online.ua

В настоящее время исследователи и медики обнаружили уже более 200 признаков так называемого постковидного синдрома, который является следствием перенесенного заболевания COVID-19.

Главные тезисы

  • Более 200 признаков постковидного синдрома обнаружены у пациентов, перенесших COVID-19.
  • Длительный COVID-19 может вызвать усталость, проблемы со сном, сердечные и желудочно-кишечные расстройства.
  • Длительное течение коронавирусной болезни может привести к серьезным последствиям для сердечно-сосудистой и нервной систем.
  • Специалисты отмечают, что изучение длительных последствий заболевания COVID-19 позволяет выявлять как распространенные, так и редкие симптомы затяжного течения болезни.
  • Длительный COVID-19 может вызвать изменения в менструальном цикле, эректильную дисфункцию, выпадение волос и другие проблемы, требующие специализированного внимания и лечения.

Какие последствия еще длительно сохраняются после излечения от COVID-19

Среди наиболее распространенных признаков — усталость, затуманивание сознания, лихорадка, проблемы со сном, пищеварением и менструальным циклом, а также изменение обоняния и вкуса, депрессия и тревожность.

Специалисты отмечают, что изучение длительных последствий заболевания COVID-19 дают понимание распространенных и редких симптомов затяжного течения болезни.

Это может помочь диагностировать текущее состояние организма больного и нейтрализовать другие болезни, которые могут усугублять течение COVID-19.

Медики уже выявили более 200 признаков постковидного синдрома
COVID-19

Отмечается, что те, кто перенес длительный COVID-19, могут еще долго ощущать нечто похожее на симптомы, которые были в начале заболевания.

В частности, речь идет о кашле, ломоте в теле, боли в горле и головной боли.

Кроме этого те, кто переболел COVID-19, могут испытывать лихорадку, усталость, ухудшение самочувствия после умственных или физических нагрузок.

Кроме этого длительный COVID-19 может нарушить пищеварительную систему.

По результатам последних исследований, те, кто длительно болел COVID-19, могут иметь повышенный риск возникновения расстройств желудочно-кишечного тракта, в частности гастроэзофагеальной рефлюксной болезни — заброс желудочного содержимого в пищевод.

Среди других симптомов, запоры, диарея, боли в животе.

Кроме того, длительное течение коронавирусной болезни негативно влияет на работу сердечно-сосудистой системы, вызывая симптомы ахиаритмии, угрожая рисками сердечной недостаточности и инсульта.

Пациенты могут жаловаться на боль в груди, кашель, одышку, изменение сердечного ритма.

У тех, кто длительно болел COVID-19, фиксируют проблемы с нервной системой, среди которых затуманивание сознания, трудности с концентрацией, изменение обоняния или вкуса, депрессия или тревожность, головная боль, головокружение, проблемы с памятью или сном, шум в ушах, ощущение "муравьев" или онемение конечностей.

Что известно о менее распространенных признаках длительного COVID-19

  • изменения менструального цикла и более тяжелое течение предменструального синдрома (ПМС);

  • эректильная дисфункция;

  • выпадение волос;

  • охриплость голоса;

  • боли в суставах и мышцах;

  • сыпь на коже;

  • снижение либидо.

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