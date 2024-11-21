В настоящее время исследователи и медики обнаружили уже более 200 признаков так называемого постковидного синдрома, который является следствием перенесенного заболевания COVID-19.
Главные тезисы
- Более 200 признаков постковидного синдрома обнаружены у пациентов, перенесших COVID-19.
- Длительный COVID-19 может вызвать усталость, проблемы со сном, сердечные и желудочно-кишечные расстройства.
- Длительное течение коронавирусной болезни может привести к серьезным последствиям для сердечно-сосудистой и нервной систем.
- Специалисты отмечают, что изучение длительных последствий заболевания COVID-19 позволяет выявлять как распространенные, так и редкие симптомы затяжного течения болезни.
- Длительный COVID-19 может вызвать изменения в менструальном цикле, эректильную дисфункцию, выпадение волос и другие проблемы, требующие специализированного внимания и лечения.
Какие последствия еще длительно сохраняются после излечения от COVID-19
Среди наиболее распространенных признаков — усталость, затуманивание сознания, лихорадка, проблемы со сном, пищеварением и менструальным циклом, а также изменение обоняния и вкуса, депрессия и тревожность.
Специалисты отмечают, что изучение длительных последствий заболевания COVID-19 дают понимание распространенных и редких симптомов затяжного течения болезни.
Это может помочь диагностировать текущее состояние организма больного и нейтрализовать другие болезни, которые могут усугублять течение COVID-19.
Отмечается, что те, кто перенес длительный COVID-19, могут еще долго ощущать нечто похожее на симптомы, которые были в начале заболевания.
В частности, речь идет о кашле, ломоте в теле, боли в горле и головной боли.
Кроме этого те, кто переболел COVID-19, могут испытывать лихорадку, усталость, ухудшение самочувствия после умственных или физических нагрузок.
Кроме этого длительный COVID-19 может нарушить пищеварительную систему.
По результатам последних исследований, те, кто длительно болел COVID-19, могут иметь повышенный риск возникновения расстройств желудочно-кишечного тракта, в частности гастроэзофагеальной рефлюксной болезни — заброс желудочного содержимого в пищевод.
Среди других симптомов, запоры, диарея, боли в животе.
Кроме того, длительное течение коронавирусной болезни негативно влияет на работу сердечно-сосудистой системы, вызывая симптомы ахиаритмии, угрожая рисками сердечной недостаточности и инсульта.
Пациенты могут жаловаться на боль в груди, кашель, одышку, изменение сердечного ритма.
У тех, кто длительно болел COVID-19, фиксируют проблемы с нервной системой, среди которых затуманивание сознания, трудности с концентрацией, изменение обоняния или вкуса, депрессия или тревожность, головная боль, головокружение, проблемы с памятью или сном, шум в ушах, ощущение "муравьев" или онемение конечностей.
Что известно о менее распространенных признаках длительного COVID-19
изменения менструального цикла и более тяжелое течение предменструального синдрома (ПМС);
эректильная дисфункция;
выпадение волос;
охриплость голоса;
боли в суставах и мышцах;
сыпь на коже;
снижение либидо.
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