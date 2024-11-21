В настоящее время исследователи и медики обнаружили уже более 200 признаков так называемого постковидного синдрома, который является следствием перенесенного заболевания COVID-19.

Какие последствия еще длительно сохраняются после излечения от COVID-19

Среди наиболее распространенных признаков — усталость, затуманивание сознания, лихорадка, проблемы со сном, пищеварением и менструальным циклом, а также изменение обоняния и вкуса, депрессия и тревожность.

Специалисты отмечают, что изучение длительных последствий заболевания COVID-19 дают понимание распространенных и редких симптомов затяжного течения болезни.

Это может помочь диагностировать текущее состояние организма больного и нейтрализовать другие болезни, которые могут усугублять течение COVID-19.

COVID-19

Отмечается, что те, кто перенес длительный COVID-19, могут еще долго ощущать нечто похожее на симптомы, которые были в начале заболевания.

В частности, речь идет о кашле, ломоте в теле, боли в горле и головной боли.

Кроме этого те, кто переболел COVID-19, могут испытывать лихорадку, усталость, ухудшение самочувствия после умственных или физических нагрузок.

Кроме этого длительный COVID-19 может нарушить пищеварительную систему.

По результатам последних исследований, те, кто длительно болел COVID-19, могут иметь повышенный риск возникновения расстройств желудочно-кишечного тракта, в частности гастроэзофагеальной рефлюксной болезни — заброс желудочного содержимого в пищевод.

Среди других симптомов, запоры, диарея, боли в животе.

Кроме того, длительное течение коронавирусной болезни негативно влияет на работу сердечно-сосудистой системы, вызывая симптомы ахиаритмии, угрожая рисками сердечной недостаточности и инсульта.

Пациенты могут жаловаться на боль в груди, кашель, одышку, изменение сердечного ритма.

У тех, кто длительно болел COVID-19, фиксируют проблемы с нервной системой, среди которых затуманивание сознания, трудности с концентрацией, изменение обоняния или вкуса, депрессия или тревожность, головная боль, головокружение, проблемы с памятью или сном, шум в ушах, ощущение "муравьев" или онемение конечностей.

Что известно о менее распространенных признаках длительного COVID-19