Наразі дослідники та медики виявили вже більше 200 ознак так званого постковідного синдрому, який є наслідком перенесеного захворювання на COVID-19.

Які наслідки ще тривалий час зберігаються після вилікування від COVID-19

Зазначається, що серед найпоширеніших ознак — втома, затуманення свідомості, лихоманка, проблеми зі сном, травленням і менструальним циклом, а також зміна нюху та смаку, депресія та тривожність.

Фахівці зазначають, що вивчення тривалих наслідків захворювання на COVID-19 дають розуміння поширених і рідкісних симптомів затяжного перебігу хвороби.

Це може допомогти діагностувати поточний стан організму хворого та нейтралізувати інші хвороби, які можуть погіршувати перебіг COVID-19.

COVID-19

Зазначається, що ті, хто переніс тривалий COVID-19, можуть ще довго відчувати щось схоже на симптоми, які були на початку захворювання.

Зокрема, мова йде про кашель, ломоту в тілі, біль у горлі та головний біль.

Окрім цього ті, хто перехворів на COVID-19 можуть відчувати лихоманку, втому, погіршення самопочуття після розумових чи фізичних навантажень.

Окрім цього тривалий COVID-19 може порушити систему травлення.

За результатами останніх досліджень, ті, хто тривалий час хворів на COVID-19, можуть мати підвищений ризик виникнення розладів шлунково-кишкового тракту, зокрема гастроезофагеальної рефлюксної хвороби — закидання шлункового вмісту в стравохід.

Серед інших симптомів, закрепи, діарея, біль у животі.

Окрім цього тривалий перебіг коронавірусної хвороби негативно впливає на роботу серцево-судинної системи, викликаючи симптоми ахіаритмії, загрожуючи ризиками серцевої недостатності та інсульту.

Пацієнти також можуть скаржитись на біль у грудях, кашель, задишку, зміну серцевого ритму.

У тих, хто тривалий час хворів на COVID-19, фіксують проблеми з нервовою системою, серед яких затуманення свідомості, труднощі з концентрацією, зміна нюху чи смаку, депресія чи тривожність, головний біль, запаморочення, проблеми з пам’яттю чи сном, шум у вухах, відчуття "мурашок" чи оніміння кінцівок.

Що відомо про менш поширені ознаки тривалого COVID-19