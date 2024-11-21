Медики назвали довготривалі наслідки COVID-19
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Медики назвали довготривалі наслідки COVID-19

Постковідний синдром
Джерело:  online.ua

Наразі дослідники та медики виявили вже більше 200 ознак так званого постковідного синдрому, який є наслідком перенесеного захворювання на COVID-19. 

Головні тези:

  • Наслідки COVID-19 можуть проявлятися в різних ознаках, включаючи втому, зміни сну, травлення, нюху та смаку, депресію та тривожність.
  • Тривалий COVID-19 може викликати розлади шлунково-кишкового тракту та серцево-судинну систему, що загрожує ризиками серцевої недостатності та інших ускладнень.
  • Пацієнти, що перенесли тривалий коронавірус, можуть відчувати лихоманку, втому, проблеми із нервовою системою, затуманення свідомості та інші неприємні симптоми.
  • Дослідження тривалих наслідків COVID-19 допомагають лікарям краще розуміти перебіг хвороби й уникнути подальших ускладнень.
  • Деякі менш поширені ознаки тривалого COVID-19 можуть включати зміни менструального циклу, еректильну дисфункцію, випадіння волосся та інші проблеми, які потребують уваги та лікування.

Які наслідки ще тривалий час зберігаються після вилікування від COVID-19

Зазначається, що серед найпоширеніших ознак — втома, затуманення свідомості, лихоманка, проблеми зі сном, травленням і менструальним циклом, а також зміна нюху та смаку, депресія та тривожність.

Фахівці зазначають, що вивчення тривалих наслідків захворювання на COVID-19 дають розуміння поширених і рідкісних симптомів затяжного перебігу хвороби.

Це може допомогти діагностувати поточний стан організму хворого та нейтралізувати інші хвороби, які можуть погіршувати перебіг COVID-19.

Медики вже виявили понад 200 ознак постковідного синдрому
COVID-19

Зазначається, що ті, хто переніс тривалий COVID-19, можуть ще довго відчувати щось схоже на симптоми, які були на початку захворювання.

Зокрема, мова йде про кашель, ломоту в тілі, біль у горлі та головний біль.

Окрім цього ті, хто перехворів на COVID-19 можуть відчувати лихоманку, втому, погіршення самопочуття після розумових чи фізичних навантажень.

Окрім цього тривалий COVID-19 може порушити систему травлення.

За результатами останніх досліджень, ті, хто тривалий час хворів на COVID-19, можуть мати підвищений ризик виникнення розладів шлунково-кишкового тракту, зокрема гастроезофагеальної рефлюксної хвороби — закидання шлункового вмісту в стравохід.

Серед інших симптомів, закрепи, діарея, біль у животі.

Окрім цього тривалий перебіг коронавірусної хвороби негативно впливає на роботу серцево-судинної системи, викликаючи симптоми ахіаритмії, загрожуючи ризиками серцевої недостатності та інсульту.

Пацієнти також можуть скаржитись на біль у грудях, кашель, задишку, зміну серцевого ритму.

У тих, хто тривалий час хворів на COVID-19, фіксують проблеми з нервовою системою, серед яких затуманення свідомості, труднощі з концентрацією, зміна нюху чи смаку, депресія чи тривожність, головний біль, запаморочення, проблеми з пам’яттю чи сном, шум у вухах, відчуття "мурашок" чи оніміння кінцівок.

Що відомо про менш поширені ознаки тривалого COVID-19

  • зміни менструального циклу і важчий перебіг передменструального синдрому (ПМС);

  • еректильна дисфункція;

  • випадіння волосся;

  • охриплість голосу;

  • біль у суглобах та м’язах;

  • висипи на шкірі;

  • зниження лібідо.

Більше по темі

Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Пандемія COVID-19 кардинально змінила життя людей у всьому світі ― висновки вчених
Пандемія COVID-19
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
У МОЗ заявили про рекордно низькі показники вакцинації від COVID
Вакцинація
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Новий штам COVID-19. Що важливо знати та як вберегтися
коронавірус

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?