Наразі дослідники та медики виявили вже більше 200 ознак так званого постковідного синдрому, який є наслідком перенесеного захворювання на COVID-19.
Головні тези:
- Наслідки COVID-19 можуть проявлятися в різних ознаках, включаючи втому, зміни сну, травлення, нюху та смаку, депресію та тривожність.
- Тривалий COVID-19 може викликати розлади шлунково-кишкового тракту та серцево-судинну систему, що загрожує ризиками серцевої недостатності та інших ускладнень.
- Пацієнти, що перенесли тривалий коронавірус, можуть відчувати лихоманку, втому, проблеми із нервовою системою, затуманення свідомості та інші неприємні симптоми.
- Дослідження тривалих наслідків COVID-19 допомагають лікарям краще розуміти перебіг хвороби й уникнути подальших ускладнень.
- Деякі менш поширені ознаки тривалого COVID-19 можуть включати зміни менструального циклу, еректильну дисфункцію, випадіння волосся та інші проблеми, які потребують уваги та лікування.
Які наслідки ще тривалий час зберігаються після вилікування від COVID-19
Зазначається, що серед найпоширеніших ознак — втома, затуманення свідомості, лихоманка, проблеми зі сном, травленням і менструальним циклом, а також зміна нюху та смаку, депресія та тривожність.
Фахівці зазначають, що вивчення тривалих наслідків захворювання на COVID-19 дають розуміння поширених і рідкісних симптомів затяжного перебігу хвороби.
Це може допомогти діагностувати поточний стан організму хворого та нейтралізувати інші хвороби, які можуть погіршувати перебіг COVID-19.
Зазначається, що ті, хто переніс тривалий COVID-19, можуть ще довго відчувати щось схоже на симптоми, які були на початку захворювання.
Зокрема, мова йде про кашель, ломоту в тілі, біль у горлі та головний біль.
Окрім цього ті, хто перехворів на COVID-19 можуть відчувати лихоманку, втому, погіршення самопочуття після розумових чи фізичних навантажень.
Окрім цього тривалий COVID-19 може порушити систему травлення.
За результатами останніх досліджень, ті, хто тривалий час хворів на COVID-19, можуть мати підвищений ризик виникнення розладів шлунково-кишкового тракту, зокрема гастроезофагеальної рефлюксної хвороби — закидання шлункового вмісту в стравохід.
Серед інших симптомів, закрепи, діарея, біль у животі.
Окрім цього тривалий перебіг коронавірусної хвороби негативно впливає на роботу серцево-судинної системи, викликаючи симптоми ахіаритмії, загрожуючи ризиками серцевої недостатності та інсульту.
Пацієнти також можуть скаржитись на біль у грудях, кашель, задишку, зміну серцевого ритму.
У тих, хто тривалий час хворів на COVID-19, фіксують проблеми з нервовою системою, серед яких затуманення свідомості, труднощі з концентрацією, зміна нюху чи смаку, депресія чи тривожність, головний біль, запаморочення, проблеми з пам’яттю чи сном, шум у вухах, відчуття "мурашок" чи оніміння кінцівок.
Що відомо про менш поширені ознаки тривалого COVID-19
зміни менструального циклу і важчий перебіг передменструального синдрому (ПМС);
еректильна дисфункція;
випадіння волосся;
охриплість голосу;
біль у суглобах та м’язах;
висипи на шкірі;
зниження лібідо.
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