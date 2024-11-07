За словами заступника глави МОЗ та головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна, після початку розв'язаною Росією злочинної війни українці практично перестали проходити вакцинацію від COVID-19.
Головні тези:
- Після початку розв'язаної війни з Росією українці масово припинили вакцинацію від COVID-19, що привело до надзвичайно низьких показників.
- Головним штамом COVID-19 українських лікарів став “FLIRT”, що поширюється швидко, але має легший перебіг захворювання.
- МОЗ активно розширює мережу вакцинації в Україні, включаючи доступність щеплень в аптеках, зокрема вакцинацію від грипу.
- Прогнозується зростання захворюваності на грип та ГРВІ, що може призвести до введення локальних карантинів та додаткових заходів.
- За даними МОЗ, низький рівень вакцинації в Україні є серйозною загрозою, тому важливо вжити додаткові заходи для захисту громадського здоров'я.
Що відомо про падіння показників вакцинації від COVID-19 в Україні після початку війни
За його даними, найбільший спалах захворюванності на COVID-19 в Україні спостерігався у серпні. Домінуючим штамом у цьому сезоні став "FLIRT", який відрізняється легшим перебігом хвороби, однак значно швидше поширюється.
Епідеміологи, як підкреслив Кузін, очікують що до кінця року хвиля захворюванності на цей штам буде зменшуватись.
За його словами, грип і так само COVID-19 можуть призводити до летальних випадків, особливо у людей з важкими хронічними хворобами, вагітних жінок, людей похилого віку.
Він також додав, що для того аби вакцинуватись необхідно звернутись до сімейного лікаря, який направить до найближчого пункту вакцинації.
Для важкодоступних груп населення, віддалених районів, регіонів працюватимуть мобільні бригади з вакцинації.
Він нагадав, що щеплення проти COVID-19 та грипу можна робити одночасно.
Кузін попередив, що протягом епідемсезону можуть бути оголошено про локальні карантини у межах окремо взятих територій.
Йдеться про запровадження додаткових заходів в межах області залежно від того, яка група населення хворіє — дорослі або діти. Це припинення фізичного навчання в школах на кілька тижнів, або рекомендації перевести працівників підприємств на дистанційну роботу. Може бути введення маскового режиму.
Що відомо про рівень захворюванності на COVID-19 в Україні
За інформацією МОЗ, протягом тижня з 28 жовтня до 3 листопада на ГРВІ, грип та COVID-19 в Україні захворіло 110 тис 944 людини, з яких 64 тис 997 — діти.
Перевищення епідпорогу низького рівня зареєстровано лише в Тернопільській області. Однак на Львівщині вже зафіксували циркуляцію вірусу грипу.Протягом тижня у 997 пацієнтів медики підтвердили діагноз COVID-19, госпіталізовано з ускладненнями 234 пацієнти, серед яких — 26 дітей.
Загалом протягом епідсезону, з 30 вересня до 3 листопада 2024 року, на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіла 587 751 людина. Діагноз COVID-19 підтвердився у 10 261 з них. За цей час медики повідомили про 37 смертей внаслідок ускладнення коронавірусної інфекції.
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