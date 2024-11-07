За словами заступника глави МОЗ та головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна, після початку розв'язаною Росією злочинної війни українці практично перестали проходити вакцинацію від COVID-19.

Що відомо про падіння показників вакцинації від COVID-19 в Україні після початку війни

Кількість провакцинованих українців залишається на дуже низькому показнику. Якщо раніше ми мали у місяць по 100, по 150 тисяч вакцинованих українців, то станом на зараз у нас щомісячна кількість вакцинованих українців дуже рідко коли перевищує 5 тисяч. Це якщо взяти кращі місяці після оголошення воєнного стану. Щонайменше 8 млн українців зараз не мають вакцинації проти Ковіду, — зазначає Кузін. Поширити

Вакцинація

За його даними, найбільший спалах захворюванності на COVID-19 в Україні спостерігався у серпні. Домінуючим штамом у цьому сезоні став "FLIRT", який відрізняється легшим перебігом хвороби, однак значно швидше поширюється.

Епідеміологи, як підкреслив Кузін, очікують що до кінця року хвиля захворюванності на цей штам буде зменшуватись.

Але зараз набирає обертів грип та гострі респіраторні інфекції, які викликані в переважній більшості грипом. Захворюваність найінтенсивніша буде з грудня, протягом січня, можливо у лютому і навіть березні, — прогнозує головний санітарний лікар. Поширити

За його словами, грип і так само COVID-19 можуть призводити до летальних випадків, особливо у людей з важкими хронічними хворобами, вагітних жінок, людей похилого віку.

Від грипу в Україні зараз доступні дві вакцини. Вони були доставлені в аптечні заклади. Сумарно бізнес доставив близько 300 тис доз вакцини для реалізації в аптечній роздрібній мережі. Станом на сьогодні вакцинувалось трішки більше 64 тис українців, — наголошує Кузін. Поширити

Він також додав, що для того аби вакцинуватись необхідно звернутись до сімейного лікаря, який направить до найближчого пункту вакцинації.

Для важкодоступних груп населення, віддалених районів, регіонів працюватимуть мобільні бригади з вакцинації.

І нещодавно почали впроваджувати опцію — вакцинація в аптеках. Це одна з кращих європейських практик і вона достатньо широко використовується на території ЄС. У нас була розроблена нормативно-правова база… Перелік таких аптек буде розширюватись. Наразі лише перша аптека отримала ліцензію. Це аптека в Києві. Але маємо ще декілька заявок, — зазначив головний санлікар. Поширити

Він нагадав, що щеплення проти COVID-19 та грипу можна робити одночасно.

Кузін попередив, що протягом епідемсезону можуть бути оголошено про локальні карантини у межах окремо взятих територій.

Йдеться про запровадження додаткових заходів в межах області залежно від того, яка група населення хворіє — дорослі або діти. Це припинення фізичного навчання в школах на кілька тижнів, або рекомендації перевести працівників підприємств на дистанційну роботу. Може бути введення маскового режиму.

Станом на сьогодні ми перебуваємо майже на 60% нижче, а ніж оцей поріг в середньому по Україні. Зараз достатньо низький рівень інтенсивності епідемічного процесу, — підкреслив Кузін. Поширити

Що відомо про рівень захворюванності на COVID-19 в Україні

За інформацією МОЗ, протягом тижня з 28 жовтня до 3 листопада на ГРВІ, грип та COVID-19 в Україні захворіло 110 тис 944 людини, з яких 64 тис 997 — діти.

Перевищення епідпорогу низького рівня зареєстровано лише в Тернопільській області. Однак на Львівщині вже зафіксували циркуляцію вірусу грипу.Протягом тижня у 997 пацієнтів медики підтвердили діагноз COVID-19, госпіталізовано з ускладненнями 234 пацієнти, серед яких — 26 дітей.