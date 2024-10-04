Вперше зареєстрований у червні цього року штам коронавірусної інфекції Covid XEC вже помічений у США, Великій Британії, Данії та низці країн ЄС.
Головні тези:
- Штам коронавірусної інфекції Covid XEC поширюється швидко в країнах ЄС та США, і науковці висловлюють занепокоєння щодо можливості його перетворення на домінуючий штам.
- Штам XEC є підваріантом штаму Omicron та характеризується збільшеною заразністю, проте вакцини проти COVID вважаються ефективними заходами захисту.
- Симптоми варіанту XEC схожі з іншими варіантами Covid, такими як втрата нюху, кашель, головний біль, та вживання відповідних заходів безпеки є важливим для запобігання поширенню вірусу.
- У Європі та США зафіксовано кілька сотень випадків інфікування XEC, з найвищим рівнем поширення у Чехії, Данії, та Німеччині.
- Медичні фахівці радять дотримуватися правил гігієни та отримувати вакцінацію, щоб захистити себе від поширення варіанту XEC та зменшити тяжкість захворювання.
Що відомо про поширення нового штаму Covid XEC у ЄС та США
Епідеміологи висловлюють занепокоєння, що вже найближчої зими саме цей штам може стати домінуючим.
Науковці ще у серпні спрогнозували, що XEC стане більш поширеним протягом кількох найближчих місяців чи тижнів.
Випадки інфікування ним зареєстровані у США та ще 24 країнах. Загалом зафіксовано 29 випадків зараження.
Найбільш високий рівень поширення зафіксований у Чехії, де 16% лабораторних аналізів серед хворих Covid-19 показали наявність XEC.
Загалом у світі виявили вже більше тисячі випадків інфікування XEC.
Що відомо про особливості варіанту XEC
Аналітик даних Covid Майк Хані підкреслює, що XEC є підваріантом штаму Omicron. Його вперше виявили влітку цього року у Берліні, а тепер він швидко поширюється Європою, Північною Америкою та Азією.
Директор Інституту генетики Університетського коледжу Лондона Франсуа Баллу зазначив, що варіант XEC більш заразний, однак очікується, що адаптовані до цього вакцини проти коронавірусної інфекції зможуть захистити від нової загрози.
Підкреслюється, що навіть у випадку інфікування вакцинації та ревакцинації зменшать тяжкість захворювання та позбавлять необхідності лягати у лікарню.
Баллу підкреслив, що XEC вже найближчої зими може стати переважаючим штамом, оскільки демонструє здатність швидко еволюціонувати та випереджає раніше виявлені підваріанти.
Зараз відомі симптоми аналогічні класичним проявам Covid-19 — лихоманка, біль у горлі, кашель, втрата нюху та апетиту, а також "ломота" у всьому тілі.
У матеріалі підкреслюється, що центри з контролю та профілактики захворювань США рекомендують населенню дотримуватися правил гігієни та вживати відповідних заходів для покращення якості повітря у житлових приміщеннях та офісах.
За інформацією з інших джерел, станом на кінець вересня найбільше від XEC постраждали Данія та Німеччина.
Було відомо, що в Європі поширення ХЕС коливається на рівні 6%, а, наприклад, у Словенії вже зареєстровано 10% людей із Covid, інфікованих саме XEC. Також наголошується на тому, що він відрізняється деякими мутаціями — саме ця особливість сприяє його швидкому розповсюдженню.
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