Вперше зареєстрований у червні цього року штам коронавірусної інфекції Covid XEC вже помічений у США, Великій Британії, Данії та низці країн ЄС.

Що відомо про поширення нового штаму Covid XEC у ЄС та США

Епідеміологи висловлюють занепокоєння, що вже найближчої зими саме цей штам може стати домінуючим.

Науковці ще у серпні спрогнозували, що XEC стане більш поширеним протягом кількох найближчих місяців чи тижнів.

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Випадки інфікування ним зареєстровані у США та ще 24 країнах. Загалом зафіксовано 29 випадків зараження.

Найбільш високий рівень поширення зафіксований у Чехії, де 16% лабораторних аналізів серед хворих Covid-19 показали наявність XEC.

Загалом у світі виявили вже більше тисячі випадків інфікування XEC.

Що відомо про особливості варіанту XEC

Аналітик даних Covid Майк Хані підкреслює, що XEC є підваріантом штаму Omicron. Його вперше виявили влітку цього року у Берліні, а тепер він швидко поширюється Європою, Північною Америкою та Азією.

Цей штам є комбінацією варіантів KS.1.1 і KP.3.3, і його симптоми схожі з симптомами інших варіантів Covid, включаючи втому, головний біль, біль у горлі й високу температуру, — зазначається у матеріалі. Поширити

Директор Інституту генетики Університетського коледжу Лондона Франсуа Баллу зазначив, що варіант XEC більш заразний, однак очікується, що адаптовані до цього вакцини проти коронавірусної інфекції зможуть захистити від нової загрози.

Підкреслюється, що навіть у випадку інфікування вакцинації та ревакцинації зменшать тяжкість захворювання та позбавлять необхідності лягати у лікарню.

Баллу підкреслив, що XEC вже найближчої зими може стати переважаючим штамом, оскільки демонструє здатність швидко еволюціонувати та випереджає раніше виявлені підваріанти.

Зараз відомі симптоми аналогічні класичним проявам Covid-19 — лихоманка, біль у горлі, кашель, втрата нюху та апетиту, а також "ломота" у всьому тілі.

У матеріалі підкреслюється, що центри з контролю та профілактики захворювань США рекомендують населенню дотримуватися правил гігієни та вживати відповідних заходів для покращення якості повітря у житлових приміщеннях та офісах.

За інформацією з інших джерел, станом на кінець вересня найбільше від XEC постраждали Данія та Німеччина.