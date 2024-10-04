Опасный вариант COVID быстро распространяется в странах ЕС
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Опасный вариант COVID быстро распространяется в странах ЕС

COVID-19
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Источник:  The Independent

Впервые зарегистрированный в июне этого года штамм коронавирусной инфекции Covid XEC уже замечен в США, Великобритании, Дании и ряде стран ЕС.

Главные тезисы

  • Штамм Covid XEC быстро распространяется в странах ЕС и США, вызывая обеспокоенность у ученых о возможности стать доминирующим штаммом.
  • Симптомы варианта XEC схожи с другими вариантами Covid, поэтому важно соблюдать меры безопасности для предотвращения распространения вируса.
  • Эксперты рекомендуют соблюдать правила гигиены, прививаться и ревакцинироваться для защиты от XEC и снижения тяжести заболевания.
  • Аналитики отмечают, что штамм XEC является подвариантом Omicron и обладает увеличенной заразностью, но существующие вакцины считаются эффективными против него.
  • XEC уже показывает способность быстро эволюционировать, и ученые предупреждают о возможности его преобладания в ближайшем будущем, поэтому важно соблюдать предосторожности и принимать меры для защиты от нового штамма.

Что известно о распространении нового штамма Covid XEC в ЕС и США

Эпидемиологи выражают обеспокоенность, что уже в ближайшую зиму именно этот штамм может стать доминирующим.

Ученые еще в августе спрогнозировали, что XEC станет более распространенным в течение нескольких ближайших месяцев или недель.

В США и ЕС быстро распространяется новый штамм COVID XEC
COVID

Случаи инфицирования зарегистрированы в США и еще 24 странах. В общей сложности зафиксировано 29 случаев заражения.

Наиболее высокий уровень распространения зафиксирован в Чехии, где 16% лабораторных анализов среди больных Covid-19 показали наличие XEC.

В общей сложности в мире обнаружили уже более тысячи случаев инфицирования XEC.

Что известно об особенностях варианта XEC

Аналитик данных Covid Майк Хани подчеркивает, что XEC является подвариантом штамма Omicron. Его впервые обнаружили летом в Берлине, а теперь он быстро распространяется по Европе, Северной Америке и Азии.

Этот штамм является комбинацией вариантов KS.1.1 и KP.3.3, и его симптомы схожи с симптомами других вариантов Covid, включая усталость, головную боль, боль в горле и высокую температуру, отмечается в материале.

Директор Института генетики Университетского колледжа Лондона Франсуа Баллу отметил, что вариант XEC более заразен, однако, ожидается, что адаптированные к этому вакцины против коронавирусной инфекции смогут защитить от новой угрозы.

Подчеркивается, что даже в случае инфицирования вакцинации и ревакцинации снизят тяжесть заболевания и лишат необходимости ложиться в больницу.

Баллу подчеркнул, что XEC уже в ближайшую зиму может стать преобладающим штаммом, поскольку демонстрирует способность быстро эволюционировать и опережает ранее обнаруженные подварианты.

Сейчас известные симптомы аналогичны классическим проявлениям Covid-19 — лихорадка, боль в горле, кашель, потеря обоняния и аппетита, а также "ломота" во всем теле.

В материале подчеркивается, что центры контроля и профилактики заболеваний США рекомендуют населению соблюдать правила гигиены и принимать соответствующие меры для улучшения качества воздуха в жилых помещениях и офисах.

По информации из других источников, по состоянию на конец сентября больше всего от XEC пострадали Дания и Германия.

Было известно, что в Европе распространение ХЭС колеблется на уровне 6%, а например, в Словении уже зарегистрировано 10% людей из Covid, инфицированных именно XEC. Также отмечается, что он отличается некоторыми мутациями — именно эта особенность способствует его быстрому распространению.

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