Впервые зарегистрированный в июне этого года штамм коронавирусной инфекции Covid XEC уже замечен в США, Великобритании, Дании и ряде стран ЕС.
Главные тезисы
- Штамм Covid XEC быстро распространяется в странах ЕС и США, вызывая обеспокоенность у ученых о возможности стать доминирующим штаммом.
- Симптомы варианта XEC схожи с другими вариантами Covid, поэтому важно соблюдать меры безопасности для предотвращения распространения вируса.
- Эксперты рекомендуют соблюдать правила гигиены, прививаться и ревакцинироваться для защиты от XEC и снижения тяжести заболевания.
- Аналитики отмечают, что штамм XEC является подвариантом Omicron и обладает увеличенной заразностью, но существующие вакцины считаются эффективными против него.
- XEC уже показывает способность быстро эволюционировать, и ученые предупреждают о возможности его преобладания в ближайшем будущем, поэтому важно соблюдать предосторожности и принимать меры для защиты от нового штамма.
Что известно о распространении нового штамма Covid XEC в ЕС и США
Эпидемиологи выражают обеспокоенность, что уже в ближайшую зиму именно этот штамм может стать доминирующим.
Ученые еще в августе спрогнозировали, что XEC станет более распространенным в течение нескольких ближайших месяцев или недель.
Случаи инфицирования зарегистрированы в США и еще 24 странах. В общей сложности зафиксировано 29 случаев заражения.
Наиболее высокий уровень распространения зафиксирован в Чехии, где 16% лабораторных анализов среди больных Covid-19 показали наличие XEC.
В общей сложности в мире обнаружили уже более тысячи случаев инфицирования XEC.
Что известно об особенностях варианта XEC
Аналитик данных Covid Майк Хани подчеркивает, что XEC является подвариантом штамма Omicron. Его впервые обнаружили летом в Берлине, а теперь он быстро распространяется по Европе, Северной Америке и Азии.
Директор Института генетики Университетского колледжа Лондона Франсуа Баллу отметил, что вариант XEC более заразен, однако, ожидается, что адаптированные к этому вакцины против коронавирусной инфекции смогут защитить от новой угрозы.
Подчеркивается, что даже в случае инфицирования вакцинации и ревакцинации снизят тяжесть заболевания и лишат необходимости ложиться в больницу.
Баллу подчеркнул, что XEC уже в ближайшую зиму может стать преобладающим штаммом, поскольку демонстрирует способность быстро эволюционировать и опережает ранее обнаруженные подварианты.
Сейчас известные симптомы аналогичны классическим проявлениям Covid-19 — лихорадка, боль в горле, кашель, потеря обоняния и аппетита, а также "ломота" во всем теле.
В материале подчеркивается, что центры контроля и профилактики заболеваний США рекомендуют населению соблюдать правила гигиены и принимать соответствующие меры для улучшения качества воздуха в жилых помещениях и офисах.
По информации из других источников, по состоянию на конец сентября больше всего от XEC пострадали Дания и Германия.
Было известно, что в Европе распространение ХЭС колеблется на уровне 6%, а например, в Словении уже зарегистрировано 10% людей из Covid, инфицированных именно XEC. Также отмечается, что он отличается некоторыми мутациями — именно эта особенность способствует его быстрому распространению.
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