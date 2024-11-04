Науковці зі США з'ясували, що пандемія коронавірусної інфекції COVID-19 кардинально вплинула на життя людей у містах і селах по всьому світу.

Як пандемія COVID-19 вплинула на життя людей у містах та селах по всьому світу

Науковці, за результатами власного дослідження прогнозують, що вплив пандемії COVID-19 на життя людей по всьому світу зберігатиметься упродовж ще багатьох років.

Зокрема, відтепер люди стали проводити значно більше часу у власних домівках, що може вплинути на структуру міст та районів.

Вказується, що протягом 2023 року люди у всьому світі проводили по за межами власних домівок на 51 хв менше, ніж у 2020 році.

При цьому час щоденних поїздок скоротився на 12 хвилин.

Пандемія COVID-19

У рамках дослідження американських науковців було проаналізовано інформацію більше 34 тис учасників Американського опитування про використання часу за 2019, 2021, 2022 і 2023 роки.

З’ясувалось, що пандемія призвела до різкого скорочення позадомашніх занять і поїздок.

Зазначається, що учасники дослідження стали проводити значно менше часу за 10 з 12 видів діяльності поза межами власних будинків, включаючи відвідування культурних заходів, поїздки за покупками та на роботу.

Водночас на 13 із 16 видів діяльності вдома почали приділяти більше часу.

Які зміни у містах спровокувала пандемія COVID-19

Дослідник дійшли висновку, що це може вплинути на міське планування, спричинивши його перебудову.

Зокрема, забудовники можуть почати відмовлятись від будування орієнтованих на бізнес міських центрів на користь просторів, призначених для задоволення житлових потреб і відпочинку.

Зменшення кількості людей, які щоденно їздять на роботу, може призвести до того, що міста перетворяться на центри споживання, розваг і відпочинку, відмовившись від значної частки промислових підприємств.

Містобудівники можуть переглянути плани землекористування, щоб зменшити кількість офісів і пов'язаних із ними комерційних об'єктів. Натомість перевагу віддадуть багатоквартирному житлу та місцям відпочинку.

Такі зміни можуть призвести до того, що традиційні інвестиції в міські магістралі та розширення приміських залізниць можуть зміститись на підвищення безпеки пішоходів і велосипедистів, підтримку транспорту для малозабезпечених груп населення, щоб ефективніше задовольняти мінливі потреби міських жителів.

У містах може збільшитися кількість невеликих щільних житлових комплексів, які полюбляє молодь з низьким рівнем доходу. Цей вид житла дозволяє мати доступ до всіх зручностей без необхідності їздити на роботу. Міста дедалі більше орієнтуватимуться на громадський спосіб життя.