Ученые из США выяснили, что пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 кардинально повлияла на жизнь людей в городах и селах по всему миру.

Как пандемия COVID-19 повлияла на жизнь людей в городах и селах по всему миру

Ученые, по результатам собственного исследования, прогнозируют, что влияние пандемии COVID-19 на жизнь людей по всему миру будет сохраняться на протяжении многих лет.

В частности, теперь люди стали проводить значительно больше времени в собственных домах, что может повлиять на структуру городов и районов.

Указывается, что в течение 2023 года люди во всем мире проводили за пределами собственных домов на 51 мин меньше, чем в 2020 году.

При этом время ежедневных поездок сократилось на 12 минут.

Пандемия COVID-19

В рамках исследования американских ученых была проанализирована информация более 34 тыс. участников Американского опроса об использовании времени за 2019, 2021, 2022 и 2023 годы.

Выяснилось, что пандемия привела к резкому сокращению внедомашних занятий и поездок.

Отмечается, что участники исследования стали проводить значительно меньше времени за 10 из 12 видов деятельности вне собственных домов, включая посещение культурных мероприятий, поездки за покупками и на работу.

В то же время на 13 из 16 видов деятельности дома стали уделять больше времени.

Какие изменения в городах спровоцировала пандемия COVID-19

Исследователь пришли к выводу, что это может повлиять на городское планирование, вызвав его перестройку.

В частности, застройщики могут начать отказываться от строительства ориентированных на бизнес городских центров в пользу пространств, предназначенных для удовлетворения жилищных нужд и отдыха.

Уменьшение количества людей, ежедневно ездящих на работу, может привести к тому, что города превратятся в центры потребления, развлечений и отдыха, отказавшись от значительной доли промышленных предприятий.

Градостроители могут просмотреть планы землепользования, чтобы уменьшить количество офисов и связанных с ними коммерческих объектов. Вместо этого предпочтение отдадут многоквартирному жилью и местам отдыха.

Такие изменения могут привести к тому, что традиционные инвестиции в городские магистрали и расширение пригородных железных дорог могут сместиться на повышение безопасности пешеходов и велосипедистов, поддержку транспорта для малообеспеченных групп населения, чтобы более эффективно удовлетворять меняющиеся потребности городских жителей.

В городах может увеличиться количество небольших плотных жилых комплексов, любящих молодежь с низким уровнем дохода. Этот вид жилья позволяет иметь доступ ко всем удобствам без необходимости ездить на работу. Города все больше будут ориентироваться на общественный образ жизни.