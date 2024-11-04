Ученые из США выяснили, что пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 кардинально повлияла на жизнь людей в городах и селах по всему миру.
Главные тезисы
- Пандемия COVID-19 привела к кардинальным изменениям в жизни людей, включая увеличение времени, проводимого дома, и сокращение поездок за пределы домов.
- Изменения после пандемии влияют на городское планирование, заставляя застройщиков пересматривать планы развития в сторону увеличения жилых комплексов и инфраструктуры для общественного транспорта.
- Города начнут ориентироваться на общественный образ жизни, создавая комфортные условия для всех жителей и удовлетворяя меняющиеся потребности населения.
- Традиционные инвестиции будут пересмотрены в пользу безопасности пешеходов и велосипедистов, а также поддержки малообеспеченных групп городского населения.
- В городах увеличится количество небольших жилых комплексов, направленных на молодежь с низким уровнем дохода, обеспечивающих доступ ко всем удобствам без поездок на работу.
Как пандемия COVID-19 повлияла на жизнь людей в городах и селах по всему миру
Ученые, по результатам собственного исследования, прогнозируют, что влияние пандемии COVID-19 на жизнь людей по всему миру будет сохраняться на протяжении многих лет.
В частности, теперь люди стали проводить значительно больше времени в собственных домах, что может повлиять на структуру городов и районов.
Указывается, что в течение 2023 года люди во всем мире проводили за пределами собственных домов на 51 мин меньше, чем в 2020 году.
При этом время ежедневных поездок сократилось на 12 минут.
В рамках исследования американских ученых была проанализирована информация более 34 тыс. участников Американского опроса об использовании времени за 2019, 2021, 2022 и 2023 годы.
Выяснилось, что пандемия привела к резкому сокращению внедомашних занятий и поездок.
Отмечается, что участники исследования стали проводить значительно меньше времени за 10 из 12 видов деятельности вне собственных домов, включая посещение культурных мероприятий, поездки за покупками и на работу.
В то же время на 13 из 16 видов деятельности дома стали уделять больше времени.
Какие изменения в городах спровоцировала пандемия COVID-19
Исследователь пришли к выводу, что это может повлиять на городское планирование, вызвав его перестройку.
В частности, застройщики могут начать отказываться от строительства ориентированных на бизнес городских центров в пользу пространств, предназначенных для удовлетворения жилищных нужд и отдыха.
Уменьшение количества людей, ежедневно ездящих на работу, может привести к тому, что города превратятся в центры потребления, развлечений и отдыха, отказавшись от значительной доли промышленных предприятий.
Градостроители могут просмотреть планы землепользования, чтобы уменьшить количество офисов и связанных с ними коммерческих объектов. Вместо этого предпочтение отдадут многоквартирному жилью и местам отдыха.
Такие изменения могут привести к тому, что традиционные инвестиции в городские магистрали и расширение пригородных железных дорог могут сместиться на повышение безопасности пешеходов и велосипедистов, поддержку транспорта для малообеспеченных групп населения, чтобы более эффективно удовлетворять меняющиеся потребности городских жителей.
В городах может увеличиться количество небольших плотных жилых комплексов, любящих молодежь с низким уровнем дохода. Этот вид жилья позволяет иметь доступ ко всем удобствам без необходимости ездить на работу. Города все больше будут ориентироваться на общественный образ жизни.
Согласно недавнему опросу Pew Research Center, почти 60% людей выбирают удаленную работу, если имеют такую опцию на работе.
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