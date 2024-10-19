За прогнозами епідеміологів, взимку домінуючою мутацію коронавірусної інфекції стане підвид ХЕС, який розвинувся від штаму Омікрон.

Що відомо про небезпеку нової мутації Covid ХЕС

У публікації "Ми — Україна" зазначається, що ХЕС вперше виявили у Німеччині, а наразі він стрімко поширюється у країнах Західної Європи, США та Канаді.

При тому, що ХЕС поширюється швидше за свого попередника Омікрон, він має менш агресивний перебіг захворювання.

Зокрема, ХЕС викликає значно менші ускладнення на відміну від попередніх штамів Альфа та Дельта, які характеризувались важким перебігом хвороби та серйозними ускладненнями у роботі внутрішніх органів.

Аналізи на Covid

Симптоми вірусу ХЕС можуть включати:

підвищену температуру,

нежить,

біль в горлі,

втрату смаку.

Ризик важкого перебігу хвороби залишається високим для осіб із супутніми хронічними захворюваннями, серед яких цукровий діабет, онкологічні захворювання та порушення роботи імунної системи.

За словами лікаря-інфекціоніста Євгенії Менжуліної, люди з групи ризику мають не нехтувати своєчасним лікуванням навіть у разі легкого перебігу хвороби.

Лікарі визнають, що наразі саме вакцинація є найбільш ефективним способом знизити ризик захворюванності коронавірусної інфекцією.

Також не варто нехтувати загальними правилами перебування в громадських містах та гігієни.

Що відомо про поширення Covid ХЕС

Вперше зареєстрований у червні цього року штам коронавірусної інфекції Covid XEC вже помічений у США, Великій Британії, Данії та низці країн ЄС.

Епідеміологи висловлюють занепокоєння, що вже найближчої зими саме цей штам може стати домінуючим.

Науковці ще у серпні спрогнозували, що XEC стане більш поширеним протягом кількох найближчих місяців чи тижнів.

Випадки інфікування ним зареєстровані у США та ще 24 країнах. Загалом зафіксовано 29 випадків зараження.

Найбільш високий рівень поширення зафіксований у Чехії, де 16% лабораторних аналізів серед хворих Covid-19 показали наявність XEC.

Загалом у світі виявили вже більше тисячі випадків інфікування XEC.