По прогнозам эпидемиологов, зимой доминирующей мутацию коронавирусной инфекции станет подвид ХЕС, развившийся от штамма Омикрон.

Что известно об опасности новой мутации Covid ХЕС

В публикации "Мы-Украина" отмечается, что ХЕС впервые обнаружили в Германии, а сейчас он стремительно распространяется в странах Западной Европы, США и Канаде.

При том, что ХЕС распространяется быстрее своего предшественника Омикрона, он имеет менее агрессивное течение заболевания.

В частности, ХЕС вызывает значительно меньшие осложнения в отличие от предыдущих штаммов Альфа и Дельта, характеризовавшихся тяжелым течением болезни и серьезными осложнениями в работе внутренних органов.

Анализы на Covid

Симптомы вируса ХЕС могут включать:

повышенную температуру,

насморк,

боль в горле,

потерю вкуса.

Риск тяжелого течения заболевания остается высоким для лиц с сопутствующими хроническими заболеваниями, среди которых сахарный диабет, онкологические заболевания и нарушения работы иммунной системы.

По словам врача-инфекциониста Евгении Менжулиной, люди из группы риска не должны пренебрегать своевременным лечением даже в случае легкого течения болезни.

Врачи признают, что именно вакцинация является наиболее эффективным способом снизить риск заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Также не следует пренебрегать общими правилами пребывания в общественных городах и гигиене.

Что известно о распространении Covid ХЕС

Впервые зарегистрированный в июне этого года штамм коронавирусной инфекции Covid XEC уже замечен в США, Великобритании, Дании и ряде стран ЕС.

Эпидемиологи выражают обеспокоенность, что уже в ближайшую зиму именно этот штамм может стать доминирующим.

Ученые еще в августе спрогнозировали, что XEC станет более распространенным в течение нескольких ближайших месяцев или недель.

Случаи инфицирования зарегистрированы в США и еще 24 странах. В общей сложности зафиксировано 29 случаев заражения.

Наиболее высокий уровень распространения зафиксирован в Чехии, где 16% лабораторных анализов среди больных Covid-19 показали наличие XEC.

В общей сложности в мире обнаружили уже более тысячи случаев инфицирования XEC.