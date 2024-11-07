В Минздраве заявили о рекордно низких показателях вакцинации от COVID
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

В Минздраве заявили о рекордно низких показателях вакцинации от COVID

Вакцинация
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Источник:  УНИАН

По словам заместителя главы Минздрава и главного санитарного врача Украины Игоря Кузина, после начала развязанной Россией преступной войны украинцы практически перестали проходить вакцинацию от COVID-19.

Главные тезисы

  • После начала войны украинцы практически перестали вакцинироваться от COVID-19, что привело к рекордно низким показателям вакцинации в стране.
  • Прогнозируется рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, что может привести к введению локальных карантинов и дополнительным мерам для общественного здоровья.
  • Минздрав активно расширяет сеть вакцинации, предлагая доступность прививок в аптеках и работу мобильных бригад для труднодоступных групп населения.
  • Важно принять дополнительные меры по стимулированию вакцинации против COVID-19 и других респираторных заболеваний для обеспечения безопасности населения.
  • Эпидемическая обстановка в Украине показывает высокую заболеваемость ОРВИ, гриппом и COVID-19, что требует принятия срочных мер для предотвращения возможных осложнений.

Что известно о падении показателей вакцинации от COVID-19 в Украине после начала войны

Число провакцинированных украинцев остается на очень низком показателе. Если раньше мы имели в месяц по 100, по 150 тысяч вакцинированных украинцев, то на сегодняшний день у нас ежемесячное количество вакцинированных украинцев очень редко превышает 5 тысяч. Это если взять лучшие месяцы после объявления военного положения. По меньшей мере, 8 млн украинцев сейчас не имеют вакцинации против Ковида, — отмечает Кузин.

В Минздраве заявляют о рекордно низких показателях вакцинации от COVID в Украине
Вакцинация

По его данным, самая большая вспышка заболеваемости COVID-19 в Украине наблюдалась в августе. Доминирующим штаммом в этом сезоне стал "FLIRT", отличающийся более легким течением болезни, однако значительно быстрее распространяющийся.

Эпидемиологи, как подчеркнул Кузин, ожидают, что до конца года волна заболеваемости этим штаммом будет уменьшаться.

Но сейчас набирает обороты грипп и острые респираторные инфекции, вызванные в подавляющем большинстве гриппом. Заболеваемость интенсивнее всего будет с декабря, в течение января, возможно в феврале и даже марте, — прогнозирует главный санитарный врач.

По его словам, грипп и так же COVID-19 могут приводить к летальным случаям, особенно у людей с тяжелыми хроническими болезнями, беременных женщин, пожилых людей.

От гриппа в Украине сейчас доступны две вакцины. Они были доставлены в аптечные заведения. Суммарно бизнес доставил около 300 тыс. доз вакцины для реализации в аптечной розничной сети. На сегодня вакцинировалось чуть более 64 тыс украинцев, — отмечает Кузин.

Он также добавил, что для того, чтобы вакцинироваться, необходимо обратиться к семейному врачу, который направит в ближайший пункт вакцинации.

Для труднодоступных групп населения, отдаленных районов, регионов будут работать мобильные бригады по вакцинации.

И недавно начали внедрять опцию — вакцинация в аптеках. Это одна из лучших европейских практик и достаточно широко используется на территории ЕС. У нас была разработана нормативно-правовая база… Список таких аптек будет расширяться. Пока только первая аптека получила лицензию. Это аптека в Киеве. Но есть еще несколько заявок, — отметил главный санврач.

Он напомнил, что прививки против COVID-19 и гриппа можно делать одновременно.

Кузин предупредил, что в течение эпидемсезона могут быть объявлены локальные карантины в пределах отдельно взятых территорий.

Речь идет о введении дополнительных мер в пределах области в зависимости от того, какая группа населения болеет — взрослые или дети. Это прекращение физического обучения в школах на несколько недель или рекомендации перевести работников предприятий на дистанционную работу. Возможно ввод масочного режима.

По состоянию на сегодняшний день мы находимся почти на 60% ниже, чем этот порог в среднем по Украине. Сейчас достаточно низкий уровень интенсивности эпидемического процесса, подчеркнул Кузин.

Что известно об уровне заболеваемости COVID-19 в Украине

По информации Минздрава, в течение недели с 28 октября по 3 ноября ОРВИ, гриппом и COVID-19 в Украине заболело 110 тыс 944 человека, из которых 64 тыс 997 — дети.

Превышение эпидпорога низкого уровня зарегистрировано только в Тернопольской области. Однако во Львовской области уже зафиксировали циркуляцию вируса гриппа. В течение недели у 997 пациентов медики подтвердили диагноз COVID-19, госпитализированы с осложнениями 234 пациента, среди которых — 26 детей.

Всего в течение эпидсезона, с 30 сентября по 3 ноября 2024 года, ОРВИ, гриппом и COVID-19 переболел 587 751 человек. Диагноз COVID-19 подтвердился у 10 261 из них. За это время медики сообщили о 37 смертях в результате осложнения коронавирусной инфекции.

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