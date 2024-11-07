По словам заместителя главы Минздрава и главного санитарного врача Украины Игоря Кузина, после начала развязанной Россией преступной войны украинцы практически перестали проходить вакцинацию от COVID-19.

Что известно о падении показателей вакцинации от COVID-19 в Украине после начала войны

Число провакцинированных украинцев остается на очень низком показателе. Если раньше мы имели в месяц по 100, по 150 тысяч вакцинированных украинцев, то на сегодняшний день у нас ежемесячное количество вакцинированных украинцев очень редко превышает 5 тысяч. Это если взять лучшие месяцы после объявления военного положения. По меньшей мере, 8 млн украинцев сейчас не имеют вакцинации против Ковида, — отмечает Кузин. Поделиться

Вакцинация

По его данным, самая большая вспышка заболеваемости COVID-19 в Украине наблюдалась в августе. Доминирующим штаммом в этом сезоне стал "FLIRT", отличающийся более легким течением болезни, однако значительно быстрее распространяющийся.

Эпидемиологи, как подчеркнул Кузин, ожидают, что до конца года волна заболеваемости этим штаммом будет уменьшаться.

Но сейчас набирает обороты грипп и острые респираторные инфекции, вызванные в подавляющем большинстве гриппом. Заболеваемость интенсивнее всего будет с декабря, в течение января, возможно в феврале и даже марте, — прогнозирует главный санитарный врач. Поделиться

По его словам, грипп и так же COVID-19 могут приводить к летальным случаям, особенно у людей с тяжелыми хроническими болезнями, беременных женщин, пожилых людей.

От гриппа в Украине сейчас доступны две вакцины. Они были доставлены в аптечные заведения. Суммарно бизнес доставил около 300 тыс. доз вакцины для реализации в аптечной розничной сети. На сегодня вакцинировалось чуть более 64 тыс украинцев, — отмечает Кузин. Поделиться

Он также добавил, что для того, чтобы вакцинироваться, необходимо обратиться к семейному врачу, который направит в ближайший пункт вакцинации.

Для труднодоступных групп населения, отдаленных районов, регионов будут работать мобильные бригады по вакцинации.

И недавно начали внедрять опцию — вакцинация в аптеках. Это одна из лучших европейских практик и достаточно широко используется на территории ЕС. У нас была разработана нормативно-правовая база… Список таких аптек будет расширяться. Пока только первая аптека получила лицензию. Это аптека в Киеве. Но есть еще несколько заявок, — отметил главный санврач. Поделиться

Он напомнил, что прививки против COVID-19 и гриппа можно делать одновременно.

Кузин предупредил, что в течение эпидемсезона могут быть объявлены локальные карантины в пределах отдельно взятых территорий.

Речь идет о введении дополнительных мер в пределах области в зависимости от того, какая группа населения болеет — взрослые или дети. Это прекращение физического обучения в школах на несколько недель или рекомендации перевести работников предприятий на дистанционную работу. Возможно ввод масочного режима.

По состоянию на сегодняшний день мы находимся почти на 60% ниже, чем этот порог в среднем по Украине. Сейчас достаточно низкий уровень интенсивности эпидемического процесса, подчеркнул Кузин. Поделиться

Что известно об уровне заболеваемости COVID-19 в Украине

По информации Минздрава, в течение недели с 28 октября по 3 ноября ОРВИ, гриппом и COVID-19 в Украине заболело 110 тыс 944 человека, из которых 64 тыс 997 — дети.

Превышение эпидпорога низкого уровня зарегистрировано только в Тернопольской области. Однако во Львовской области уже зафиксировали циркуляцию вируса гриппа. В течение недели у 997 пациентов медики подтвердили диагноз COVID-19, госпитализированы с осложнениями 234 пациента, среди которых — 26 детей.