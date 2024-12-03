У звіті підкомітету Конгресу США зі зв'ясування обставин пандемії COVID-19 зазначається, що вірус був створений у лабораторії в Китаї на гроші з американських грантів.

Що відомо про обставини появи та поширення COVID-19

У документі, який складається з 520 сторінок, підкреслюється, що причиною пандемії COVID-19, скоріш за все, є виток з лабораторії в китайському Ухані.

У звіті визнається, що характеристики віруса не мають аналогів, які б зустрічались у природі.

Усі випадки початкового інфікування COVID-19 пов’язані з одним джерелом, що не характерно для вірусів природнього походження.

Науковці з Уханьського інституту вірусології інфікувались коронавірусом ще восени 2019, тобто за кілька місяців до початку пандемії.

Вірусологи з Китаю

Окрім цього автори звіту звертають увагу на відсутність чітких доказів природнього походження COVID-19.

Що відомо про серйозні помилки, що істотно погіршили ситуацію з поширенням захворюванності на COVID-19

У звіті також підкреслюється, що фінансування проведення досліджень у лабораторії Уханя відбувалось через організацію EcoHealth Alliance, яка отримувала гроші у рамках гранту від США, зокрема від Національного інституту здоров’я.

У документі також засуджується низка рішень уряду та організацій у США, які здійснили вплив на перебіг пандемії COVID-19.

Мова йде про хибне використання коштів у розмірі понад 64 млрд доларів, які були втрачені через шахрайство на програмах допомоги, зокрема в системі безробіття та підтримки малого бізнесу.

Окрім цього рекомендації громадянам під час пандемії COVID-19, зокрема, збереження дистанції близько 2 метрів, масковий режим, видавались без належного наукового обгрунтування.

Введення локдаунів часто також запроваджувалось без належного наукового обгрунтування.

Автори звіту критикують поспішну вакцинацію в умовах браку прозорості щодо відповідних ризиків.

Особливу увагу приділили Всесвітній організації охорони здоров’я, яка, за даними звіту, нібито піддавалася впливу Китаю, ставлячи політичні інтереси вище за глобальне здоров’я.

Офіційне представлення звіту в Конгресі заплановане на 4 грудня.