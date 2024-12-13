Кандидат биологических наук Дмитрий Демаш проанализировал 520-страничный отчет Конгресса США об обстоятельствах пандемии COVID-19 и мерах по противодействию и выявил большое количество неподтвержденных и ложных утверждений в нем.

Что не так с отчетом Конгресса США об обстоятельствах пандемии COVID-19

В частности, Дмитрий Демаш по результатам анализа подготовленного Конгрессом отчета о причинах пандемии COVID-19 и эффективности мер, направленных против нее, отмечает, что авторы откровенно подтасовывали факты и прибегли к манипуляциям.

Далее я попробую указать на манипуляции в тексте этого отчета, которые не позволяют воспринимать его как завершенный ответ на поставленные вопросы, а также продукт полного и всестороннего анализа проблем и имеющейся информации, — подчеркивает ученый в своем материале. Поделиться

Сначала Демаш рассматривает анализ авторов отчета о причинах появления коронавируса SARS-CoV-2.

COVID-19

В частности, ученый отмечает, что авторы отчета должны отталкиваться от того, что этот вирус априори имеет естественное происхождение пока достойно не доказано противоположное, а не наоборот.

Но это не так, потому что в тексте отчета его авторы переворачивают все вверх дном и требуют доказательств «естественного» происхождения вируса. И это первая, но, к сожалению, не последняя манипуляция, подчеркивает Демаш. Поделиться

Он отмечает, что авторы отчета так и не предоставили никаких доказательств того, что вирус был выработан в лаборатории.

Куча предположений, местами — предположений о предположениях с реальными примесями конспирологии. Но, по мнению авторов отчета, называть эту конспирологическую теорию — большой грех со стороны сотрудников сектора общественного здоровья США и ВОЗ. Все доказательства в отчете базируются на длинных и скучных бюрократизированных вопросах, — отмечает ученый. Поделиться

Авторы отчета ссылаются на два основных отличия вируса SARS-CoV-2, связанных с его патогенностью, а именно мутации, улучшающие связывание белка вируса с рецепторами АСЕ2 на поверхности клеток человека, а также наличие фуриновых сайтов на границе субъединиц S1 и S2 S-белка коронавируса.

Авторы выдвигают три гипотезы происхождения вируса (две из которых реалистичны):

эволюция вируса у животного (промежуточного хозяина) и последующее инфицирование человека;

инфицирование человека от животного и последующая эволюция вируса у человека;

селекция вирусов при культивировании в лабораторных условиях без специального генетического вмешательства (маловероятно).

Кроме этого в отчете утверждается, что лабораторное происхождение вируса очень маловероятно.

Кроме того, недавно вышла статья, прямо указывающая на то, что условия на рынке в Ухане были максимально благоприятными для перехода коронавирусов с животных на человека и обратно без необходимости дополнительных вмешательств, — добавляет Демаш. Поделиться

Исследователи анализировали генетический материал образцов, собранных в первые дни пандемии, и смогли проследить ее начало на рынке Гунань в Ухане.

Оказалось, что наибольшая концентрация вирусной РНК была характерна для западного крыла этого рынка, где продавали мясо диких экзотических животных.

Кроме этого, ученые обнаружили не один, а два предшественника вируса SARS-CoV-2, что дополнительно подтверждает возможную циркуляцию вируса на рынке и дальнейший переход с животных на человека.

При этом Уханьский Институт действительно исследовал коронавирусы. И во время этих работ действительно получили модификацию известного ранее коронавируса, смертельного для трансгенных мышей.

Проблема для комиссии в том, что исследования проводились с использованием не SARS-CoV-2, а других очень известных коронавирусов.

Об эффективности мер по противодействию пандемии

Демаш отмечает, что меры, направленные на противодействие пандемии COVID-19, действительно оказались не такими эффективными, как хотелось бы, однако в целом они сработали.

Карантинные мероприятия в 2020-2021 годах были настолько эффективными, что на Земле фактически исчезла линия вируса гриппа B/Yamagata, которая является одной из мишеней действия квадривалентных вакцин от сезонного гриппа. В 2023 году ВОЗ постановила 7 , что защита от вирусов этой линии больше не нужна, поэтому в будущем рекомендуется переход на трехвалентные вакцины, что обеспечит такой же уровень защиты, но значительно удешевит и ускорит производство, — отмечает ученый. Поделиться

Следует отметить, что отчет построен только с позиции критики и взглядов на проблему с позиции «теперь» (то есть почти четыре года спустя). Ни тогда, ни теперь никто аргументированно не говорит, что нужно было делать (и что нужно будет делать во время следующей пандемии), чтобы это было правильным и эффективным.

Если коротко, то на вопрос «что нужно было делать?» Комиссия дает ответ: «Не то, что вы делали, но ограничения, которые вводил Трамп, были правильные».

Ученый также отметил, что относительно эффективности массовой вакцинации от COVID-19, что в начале ученые не понимали, что продолжительность защиты благодаря вакцинам временная, ведь попытки выработать коллективный иммунитет казались напрасными.