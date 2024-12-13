Кандидат биологических наук Дмитрий Демаш проанализировал 520-страничный отчет Конгресса США об обстоятельствах пандемии COVID-19 и мерах по противодействию и выявил большое количество неподтвержденных и ложных утверждений в нем.
Главные тезисы
- Отчет Конгресса США о пандемии COVID-19 содержит неподтвержденные и ложные утверждения, а также манипуляции, согласно анализу ученого Дмитрия Демаша.
- Ученый опровергает множество утверждений отчета и подчеркивает необоснованность мнения об искусственном происхождении вируса, выдвигая свои аргументы на основе анализа.
- Авторы отчета представляют три гипотезы происхождения вируса SARS-CoV-2, приводя аргументы как в поддержку, так и в опровержение лабораторного происхождения.
- Эффективность карантинных мер и массовая вакцинация в 2020-2021 годах сыграли важную роль в преодолении пандемии, однако есть замечания насчет их полной эффективности.
- Отчет представлен с позиции критики и не дает четких ответов на вопросы об эффективности мер борьбы с пандемией, а также актуальных стратегий для последующих пандемий.
Что не так с отчетом Конгресса США об обстоятельствах пандемии COVID-19
В частности, Дмитрий Демаш по результатам анализа подготовленного Конгрессом отчета о причинах пандемии COVID-19 и эффективности мер, направленных против нее, отмечает, что авторы откровенно подтасовывали факты и прибегли к манипуляциям.
Сначала Демаш рассматривает анализ авторов отчета о причинах появления коронавируса SARS-CoV-2.
В частности, ученый отмечает, что авторы отчета должны отталкиваться от того, что этот вирус априори имеет естественное происхождение пока достойно не доказано противоположное, а не наоборот.
Он отмечает, что авторы отчета так и не предоставили никаких доказательств того, что вирус был выработан в лаборатории.
Авторы отчета ссылаются на два основных отличия вируса SARS-CoV-2, связанных с его патогенностью, а именно мутации, улучшающие связывание белка вируса с рецепторами АСЕ2 на поверхности клеток человека, а также наличие фуриновых сайтов на границе субъединиц S1 и S2 S-белка коронавируса.
Авторы выдвигают три гипотезы происхождения вируса (две из которых реалистичны):
эволюция вируса у животного (промежуточного хозяина) и последующее инфицирование человека;
инфицирование человека от животного и последующая эволюция вируса у человека;
селекция вирусов при культивировании в лабораторных условиях без специального генетического вмешательства (маловероятно).
Кроме этого в отчете утверждается, что лабораторное происхождение вируса очень маловероятно.
Исследователи анализировали генетический материал образцов, собранных в первые дни пандемии, и смогли проследить ее начало на рынке Гунань в Ухане.
Оказалось, что наибольшая концентрация вирусной РНК была характерна для западного крыла этого рынка, где продавали мясо диких экзотических животных.
Кроме этого, ученые обнаружили не один, а два предшественника вируса SARS-CoV-2, что дополнительно подтверждает возможную циркуляцию вируса на рынке и дальнейший переход с животных на человека.
При этом Уханьский Институт действительно исследовал коронавирусы. И во время этих работ действительно получили модификацию известного ранее коронавируса, смертельного для трансгенных мышей.
Проблема для комиссии в том, что исследования проводились с использованием не SARS-CoV-2, а других очень известных коронавирусов.
Об эффективности мер по противодействию пандемии
Демаш отмечает, что меры, направленные на противодействие пандемии COVID-19, действительно оказались не такими эффективными, как хотелось бы, однако в целом они сработали.
Следует отметить, что отчет построен только с позиции критики и взглядов на проблему с позиции «теперь» (то есть почти четыре года спустя). Ни тогда, ни теперь никто аргументированно не говорит, что нужно было делать (и что нужно будет делать во время следующей пандемии), чтобы это было правильным и эффективным.
Если коротко, то на вопрос «что нужно было делать?» Комиссия дает ответ: «Не то, что вы делали, но ограничения, которые вводил Трамп, были правильные».
Ученый также отметил, что относительно эффективности массовой вакцинации от COVID-19, что в начале ученые не понимали, что продолжительность защиты благодаря вакцинам временная, ведь попытки выработать коллективный иммунитет казались напрасными.
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