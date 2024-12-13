Що не так зі звітом Конгресу США щодо пандемії COVID-19 — пояснення науковця
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Що не так зі звітом Конгресу США щодо пандемії COVID-19 — пояснення науковця

Пандемія COVID-19
Джерело:  online.ua

Кандидат біологічних наук Дмитро Демаш проаналізував 520-сторінковий звіт Конгресу США стосовно обставин пандемії COVID-19 та заходів з протидії та виявив велику кількість непідтверджених та хибних тверджень.

Головні тези:

  • Автори звіту Конгресу США стосовно пандемії COVID-19 використовують маніпуляції та недостовірні твердження.
  • Науковець спростовує твердження у звіті та наголошує на необґрунтованості думки про штучне походження вірусу.
  • Дослідники підтверджують можливе походження вірусу з ринку в Ухані та вказують на перехід від тварин на людину.
  • Ефективність карантинних заходів у 2020–2021 роках та масова вакцинація зіграли важливу роль у подоланні пандемії.
  • Деякі висновки звіту є неоднозначними, але в цілому заходи у боротьбі з COVID-19 виявилися успішними та допомогли знизити поширення вірусу.

Що не так зі звітом Конгресу США щодо обставин пандемії COVID-19

Зокрема, Дмитро Демаш за результатами аналізу підготовленого Конгресом звіту стосовно причин пандемії COVID-19 та ефективності заходів, спрямованих проти неї, зазначає, що автори відверто підтасували факти та вдались до маніпуляцій.

Далі я спробую вказати на маніпуляції у тексті цього звіту, які не дають змоги сприймати його як завершену відповідь на поставлені питання, а також як продукт повного і всебічного аналізу проблем та наявної інформації, — підкреслює науковець у своєму матеріалі.

Спершу Демаш розглядає аналіз авторів звіту стосовно причин появи коронавірусу SARS-CoV-2.

Науковець спростовує численні твердження у звіті Конгресу США стосовно пандемії COVID-19
COVID-19

Зокрема, науковець зазначає, що автори звіту мали б відштовхуватись від того, що цей вірус має природне походження поки не доведено протилежне, а не навпаки.

Але це не так, бо в тексті звіту його автори перевертають все догори дриґом і вимагають доказів «природного» походження вірусу. І це перша, але, на жаль, не остання маніпуляція, — підкреслює Демаш.

Він зазначає, що автори звіту так і не надали жодних беззаперечних доказів того, що вірус був вироблений в лабораторії.

Купа припущень, місцями — припущень щодо припущень з реальними домішками конспірології. Але, на думку авторів звіту, називати цю теорію конспірологічною — великий гріх з боку співробітників сектору громадського здоров’я США та ВООЗ. Усі «докази» у звіті базуються на довгих і нудних бюрократизованих питаннях, — зазначає науковець.

Автори звіту посилаються на дві основні відмінності вірусу SARS-CoV-2, пов’язані з його патогенністю, а саме мутації, які покращують зв'язування білка вірусу з рецепторами АСЕ2 на поверхні клітин людини, а також наявність фуринових сайтів на межі субодиниць S1 та S2 S-білка коронавіруса.

Автори висувають три гіпотези походження вірусу (дві з яких реалістичні):

  • еволюція вірусу у тварини (проміжного хазяїна) і подальше інфікування людини;

  • інфікування людини від тварини і подальша еволюція вірусу у людини;

  • селекція вірусів під час культивування в лабораторних умовах без спеціального генетичного втручання (малоймовірно).

Окрім цього у звіті стверджується, що лабораторне походження вірусу є дуже-дуже малоймовірним.

Крім того, нещодавно вийшла стаття, яка прямо вказує на те, що умови на ринку в Ухані були максимально сприятливими для переходу коронавірусів з тварин на людину і назад без потреби додаткових втручань, — додає Демаш.

Дослідники аналізували генетичний матеріал зразків, зібраних у перші дні пандемії, і змогли простежити її початок до ринку Гунань, що в Ухані.

Виявилось, що найбільша концентрація вірусної РНК була характерною для  західного крила цього ринку, де продавали м’ясо диких екзотичних тварин.

Окрім цього, вчені виявили не один, а два віруси-попередники SARS-CoV-2, що додатково підтверджує можливу циркуляцію вірусу на ринку і подальший перехід з тварин на людину.

При цьому Уханьський Інститут дійсно досліджував коронавіруси. І під час цих робіт дійсно отримали модифікацію відомого раніше коронавіруса, який був смертельним для трансгенних мишей.

Проблема для комісії в тому, що дослідження проводились з використанням не SARS-CoV-2, а інших, вже відомих коронавірусів, які дуже відрізняються.

Про ефективність заходів з протидії пандемії

Демаш зазначає, що заходи, спрямовані на протидію пандемії COVID-19 дійсно виявились не такими ефективними, як хотілось би, однак в цілому вони спрацювали.

Карантинні заходи у 2020–2021 роках були настільки ефективними, що на Землі фактично зникла лінія вірусу грипу B/Yamagata, яка є однією з мішеней дії квадривалентних вакцин від сезонного грипу. У 2023 році ВООЗ постановила7, що захист від вірусів цієї лінії більше не потрібен, а тому у майбутньому рекомендується перехід на тривалентні вакцини, що забезпечить такий же рівень захисту, але значно здешевить і прискорить виробництво, — зазначає науковець.

Слід зазначити, що звіт побудований лише з позиції критики і поглядів на проблему з позиції «тепер» (тобто майже через чотири роки). Натомість ні тоді, ні тепер ніхто аргументовано не говорить, що треба було робити (і що треба буде робити під час наступної пандемії), щоб це було правильним та ефективнішим.

Якщо коротко, то на питання «що треба було робити?» Комісія дає відповідь: «Не те, що робили ви, але обмеження, які вводив Трамп, були правильні». 

Науковець також зазначив, стосовно ефективності масової вакцинації від COVID-19, що на початку науковці не розуміли, що тривалість захисту завдяки вакцинам є тимчасовою, одже намагання виробити колективний імунітет видавались марними.

Це складне питання, адже перше покоління вакцин дійсно мало ефект — не 100%, не високий — але вони дійсно запобігали інфікуванню, і, як наслідок, поширенню вірусу. Водночас, важливо відзначити дещо, про що ми не знали на початку, і що стало зрозумілим через місяці — тривалість захисту від інфікування, і, відповідно, від поширення, була певною мірою обмеженою, тоді як захист від тяжких форм хвороби, госпіталізацій і смерті тривав довше. Ми не знали цього на початку. На початку ми думали, що вакцини запобігають інфікуванню, і, відповідно, поширенню, але з часом виявилось, що цей захист не є тривалим, — підкреслює науковець.

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