Кандидат біологічних наук Дмитро Демаш проаналізував 520-сторінковий звіт Конгресу США стосовно обставин пандемії COVID-19 та заходів з протидії та виявив велику кількість непідтверджених та хибних тверджень.
Головні тези:
- Автори звіту Конгресу США стосовно пандемії COVID-19 використовують маніпуляції та недостовірні твердження.
- Науковець спростовує твердження у звіті та наголошує на необґрунтованості думки про штучне походження вірусу.
- Дослідники підтверджують можливе походження вірусу з ринку в Ухані та вказують на перехід від тварин на людину.
- Ефективність карантинних заходів у 2020–2021 роках та масова вакцинація зіграли важливу роль у подоланні пандемії.
- Деякі висновки звіту є неоднозначними, але в цілому заходи у боротьбі з COVID-19 виявилися успішними та допомогли знизити поширення вірусу.
Що не так зі звітом Конгресу США щодо обставин пандемії COVID-19
Зокрема, Дмитро Демаш за результатами аналізу підготовленого Конгресом звіту стосовно причин пандемії COVID-19 та ефективності заходів, спрямованих проти неї, зазначає, що автори відверто підтасували факти та вдались до маніпуляцій.
Спершу Демаш розглядає аналіз авторів звіту стосовно причин появи коронавірусу SARS-CoV-2.
Зокрема, науковець зазначає, що автори звіту мали б відштовхуватись від того, що цей вірус має природне походження поки не доведено протилежне, а не навпаки.
Він зазначає, що автори звіту так і не надали жодних беззаперечних доказів того, що вірус був вироблений в лабораторії.
Автори звіту посилаються на дві основні відмінності вірусу SARS-CoV-2, пов’язані з його патогенністю, а саме мутації, які покращують зв'язування білка вірусу з рецепторами АСЕ2 на поверхні клітин людини, а також наявність фуринових сайтів на межі субодиниць S1 та S2 S-білка коронавіруса.
Автори висувають три гіпотези походження вірусу (дві з яких реалістичні):
еволюція вірусу у тварини (проміжного хазяїна) і подальше інфікування людини;
інфікування людини від тварини і подальша еволюція вірусу у людини;
селекція вірусів під час культивування в лабораторних умовах без спеціального генетичного втручання (малоймовірно).
Окрім цього у звіті стверджується, що лабораторне походження вірусу є дуже-дуже малоймовірним.
Дослідники аналізували генетичний матеріал зразків, зібраних у перші дні пандемії, і змогли простежити її початок до ринку Гунань, що в Ухані.
Виявилось, що найбільша концентрація вірусної РНК була характерною для західного крила цього ринку, де продавали м’ясо диких екзотичних тварин.
Окрім цього, вчені виявили не один, а два віруси-попередники SARS-CoV-2, що додатково підтверджує можливу циркуляцію вірусу на ринку і подальший перехід з тварин на людину.
При цьому Уханьський Інститут дійсно досліджував коронавіруси. І під час цих робіт дійсно отримали модифікацію відомого раніше коронавіруса, який був смертельним для трансгенних мишей.
Проблема для комісії в тому, що дослідження проводились з використанням не SARS-CoV-2, а інших, вже відомих коронавірусів, які дуже відрізняються.
Про ефективність заходів з протидії пандемії
Демаш зазначає, що заходи, спрямовані на протидію пандемії COVID-19 дійсно виявились не такими ефективними, як хотілось би, однак в цілому вони спрацювали.
Слід зазначити, що звіт побудований лише з позиції критики і поглядів на проблему з позиції «тепер» (тобто майже через чотири роки). Натомість ні тоді, ні тепер ніхто аргументовано не говорить, що треба було робити (і що треба буде робити під час наступної пандемії), щоб це було правильним та ефективнішим.
Якщо коротко, то на питання «що треба було робити?» Комісія дає відповідь: «Не те, що робили ви, але обмеження, які вводив Трамп, були правильні».
Науковець також зазначив, стосовно ефективності масової вакцинації від COVID-19, що на початку науковці не розуміли, що тривалість захисту завдяки вакцинам є тимчасовою, одже намагання виробити колективний імунітет видавались марними.
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