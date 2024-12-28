Науковці з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі заявляють, що COVID-19 у вагітних жінок може вплинути на подальший розвиток плоду і майбутньої дитини.

Як COVID-19 у вагітних жінок може загрожувати подальшому розвитку дитини

Зокрема, перенесений вагітними жінками COVID може вплинути на розвиток аутизму у дитини.

Зазначається, що під час пандемії коронавірусу на території Каліфорнії у 2020 році дитячий лікар-інфекціоніст Карін Нільсен висловлювала занепокоєність ситуацією, яка спостерігалась у пологових відділеннях.

Вагітних жінок підключали до апаратів життєзабезпечення, робили екстренні кесареві розрізи, оскільки вірус викликав серйозні ускладнення і у багатьох випадка призводив до смерті.

Мати із новонародженною дитиною

На той момент Карін Нільсен тільки но закінчила дослідження з впливу вірусу Зіка на вагітних жінок та майбутніх дітей.

Лікарку дуже хвилював вплив COVID на на плід і вона почала спостереження за вагітними жінками, інфікованими коронавірусом.

Згодом після народження дітей цими жінками, колеги Карін Нільсен з дитячої лікарні Mattel при Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі стали фіксувати велику кількість новонароджених, які потребували інтенсивної терапії.

Які порушення були виявлені у дітей від матерів, що перенесли COVID-19 під час вагітності

За результатами аналізу відеозаписів дітей, які лежали на спині, дослідники помітили, що у 14% з них спостерігаються ознаки порушення розвитку.

Тести допомогли оцінити ранні рухові функції для оцінки ризику порушень нейророзвитку, серед іншого — церебрального паралічу.

Під час подальших спостережень було встановлено, що у віці шість-вісім місяців 13 зі 109 немовлят (12%), народжених інфікованими матерями, не досягли нормальних результатів розвитку.

Усі немовлята у контрольній групі, народжені до пандемії, показали нормальний розвиток.

Близько 11,6% малюків, народжених від матерів з лабораторно підтвердженою інфекцією SARS-CoV-2 під час вагітності, виявили когнітивні, рухові або мовні проблеми, що вказують на затримки нейророзвитку.

Для порівняння, схожі проблеми спостерігалися лише у двох із 128 (1,6%) у контрольній групі.

Після того, як старшому з дітей від інфікованих COVID-19 матерей виповнилося 28 місяців, було виявлено ще одну негативну закономірність.

У 23 із 211 дітей (майже 11%) спостерігалися розлади аутистичного спектру.

Хоча вірус, як правило, викликає більш серйозні симптоми у дорослих, ніж у дітей, нові дослідження показують, що діти, які зазнали впливу COVID внутрішньоутробно, стикаються з підвищеним ризиком передчасних пологів, вроджених аномалій серця та рідкісних станів, таких як розвиток органів на протилежному боці тіла.

Тепер до цього списку може додатись і ризик розвитку аутизму.