"Cвітло 10 трильйонів сонць". У космосі зафіксовано унікальне явище

За словами астрономів, їм вдалося виявити найяскравіший в історії спостережень спалах від надмасивної чорної діри. Що важливо розуміти, вона світиться світлом 10 трильйонів сонць

Що відомо про аномальний спалах в космосі

На переконання науковців, джерелам цих спалахів світла можуть бути заплутані магнітні поля або перебої у нагрітих газових дисках, що оточують чорні діри.

Саме такі явища дають можливість зрозуміти, що відбувається всередині чорних дір.

Останнього разу таку космічну подію зафіксували 7 років тому. Тоді йшлося про сяйво, яке тривало близько трьох місяців, після чого почало згасати.

Найімовірніше, це сталося через те, що велика зірка наблизилася занадто близько до чорної діри та була розірвана на шматки.

З заявою з цього приводу виступив автор дослідження Метью Грем з Каліфорнійського технологічного інституту, який керує обсерваторією Паломар.

За його словами, науковці спочатку не дуже вірили цифрам про енергію.

Спалах походив від надмасивної чорної діри, яка знаходиться на відстані 10 млрд світлових років, що робить його найвіддаленішим з усіх, які спостерігалися до цього часу. Поширити

Що важливо розуміти, він походить з часів, коли Всесвіт був ще доволі молодим.