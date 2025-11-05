"Cвітло 10 трильйонів сонць". У космосі зафіксовано унікальне явище
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

"Cвітло 10 трильйонів сонць". У космосі зафіксовано унікальне явище

Що відомо про аномальний спалах в космосі
Джерело:  Associated Press

За словами астрономів, їм вдалося виявити найяскравіший в історії спостережень спалах від надмасивної чорної діри. Що важливо розуміти, вона світиться світлом 10 трильйонів сонць

Головні тези:

  • Майже кожна велика галактика має у своєму центрі надмасивну чорну діру.
  • Науковці досі не певні, як вони насправді утворилися.

Що відомо про аномальний спалах в космосі

На переконання науковців, джерелам цих спалахів світла можуть бути заплутані магнітні поля або перебої у нагрітих газових дисках, що оточують чорні діри.

Саме такі явища дають можливість зрозуміти, що відбувається всередині чорних дір.

Останнього разу таку космічну подію зафіксували 7 років тому. Тоді йшлося про сяйво, яке тривало близько трьох місяців, після чого почало згасати.

Найімовірніше, це сталося через те, що велика зірка наблизилася занадто близько до чорної діри та була розірвана на шматки.

З заявою з цього приводу виступив автор дослідження Метью Грем з Каліфорнійського технологічного інституту, який керує обсерваторією Паломар.

За його словами, науковці спочатку не дуже вірили цифрам про енергію.

Спалах походив від надмасивної чорної діри, яка знаходиться на відстані 10 млрд світлових років, що робить його найвіддаленішим з усіх, які спостерігалися до цього часу.

Що важливо розуміти, він походить з часів, коли Всесвіт був ще доволі молодим.

Більше по темі

Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Астронавт почув загадковий стукіт у космосі — що це було
Загадковий стукіт у космосі - які існують пояснення
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Астрономи виявили в космосі аномальну наднову
Аномальна наднова шокувала вчених
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Коли мільйони людей житимуть у космосі — прогноз Безоса
Що прогнозує Безос

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?