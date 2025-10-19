Астрономи виявили в космосі аномальну наднову
Аномальна наднова шокувала вчених
Джерело:  online.ua

Наднова — це зірка, що вибухає й через це раптово й дуже сильно збільшує свою яскравість. Вона виникає на останніх стадіях еволюції масивної зорі або коли білий карлик запускає ядерний синтез. Здавалося б, астронімів подібним не здивуєш, однак цього разу вони зафіксували щось дійсно дивовижне.

Головні тези:

  • Аномальна зірка демонструє незвичайні властивості, зокрема два максимуми яскравості та регулярне випромінювання світла.
  • SN 2023zkd була результатом катастрофічної взаємодії гігантської зірки з чорною дірою-супутником у подвійній системі.

Побачити таку унікальну зірку вдалося завдяки складним системам, що використовуються NASA на основі алгоритмів штучного інтелекту.

За словами астрономів, йдеться про наднову, яка отримала назву SN 2023zkd.

Вчені змогли встановити, що вона знаходиться на відстані близько 730 мільйонів світлових років від нашої планети.

Вибух вдалося зафіксувати за кілька годин після того, як він стався, що дало можливість оперативно провести подальші спостереження за допомогою різних телескопів по всьому світу.

Астрономи одразу звернули увагу на те, що наднова мала дивні візерунки яскравості у вигляді двох піків.

Що важливо розуміти, SN 2023zkd проявляла дуже дивні властивості.

Насамперед йдеться про одразу два максимуми яскравості з періодом приблизно 240 днів та регулярне випромінювання світла протягом 4 років до її відкриття.

Наукова спільнота дійшла висновку, що ця наднова була спричинена взаємодією гігантської зірки з чорною дірою-супутником у подвійній системі, яка відбулася катастрофічним чином.

