Астрономы обнаружили в космосе аномальную сверхновую

Сверхновая — это звезда, которая взрывается и поэтому внезапно и очень сильно увеличивает свою яркость. Она возникает на последних стадиях эволюции массивной звезды или когда белый карлик запускает ядерный синтез. Казалось бы, астронимов подобным не удивишь, однако в этот раз они зафиксировали что-то действительно удивительное.

Аномальная сверхновая шокировала ученых

Увидеть такую уникальную звезду удалось благодаря сложным системам на основе алгоритмов искусственного интеллекта.

По словам астрономов, речь идет о сверхновой, которая получила название SN 2023zkd.

Ученые смогли установить, что она находится на расстоянии около 730 миллионов световых лет от нашей планеты.

Взрыв удалось зафиксировать через несколько часов после того, как он произошел, что позволило оперативно провести дальнейшие наблюдения с помощью разных телескопов по всему миру.

Астрономы сразу обратили внимание на то, что сверхновая имела удивительные узоры яркости в виде двух пиков.

Что важно понимать, SN 2023zkd проявляла очень удивительные свойства.

В первую очередь речь идет об сразу двух максимумах яркости с периодом примерно 240 дней и регулярном излучении света в течение 4 лет до ее открытия.