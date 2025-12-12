У космосі виявили розпечену "Суперземлю"

Наукова спільнота врешті-решт змогла отримати вагомі докази існування атмосфери навколо кам’яної екзопланети за межами Сонячної системи. Йдеться про TOI-561 b — розпечену "Суперземлю", на якій рік триває лише 10 годин.

Що відомо про "Суперземлю" та її особливості

Важливе для науки відкриття вдалося зробити команді під керівництвом Інституту Карнегі за допомогою телескопа Джеймса Вебба.

Вчені не приховують, що TOI-561 b їх шокувала у дуже багатьох аспектах.

Що важливо розуміти, вона удвічі важча за Землю, однак майже не схожа на нашу планету.

TOI-561 b обертається вкрай близько до своєї зорі — на відстані, що становить лише одну сорокову дистанції між Меркурієм і Сонцем. Рік на TOI-561 b триває трохи більше 10 годин, а одна її півкуля завжди повернена до світла. Поширити

Тривалий час у науковій спільноті панувала думка, що настільки гарячі й невеликі планети мають миттєво втрачати свої атмосфери після формування.

Однак нове відкриття вказало на те, що це було помилкою.