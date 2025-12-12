У космосі виявили розпечену "Суперземлю"
Що відомо про "Суперземлю" та її особливості
Джерело:  Interesting Engineering

Наукова спільнота врешті-решт змогла отримати вагомі докази існування атмосфери навколо кам’яної екзопланети за межами Сонячної системи. Йдеться про TOI-561 b — розпечену "Суперземлю", на якій рік триває лише 10 годин.

Головні тези:

  • У минулому планета могла мати невелике залізне ядро.
  • Поки науковці шукають пояснення, як TOI-561 b утримує свою атмосферу.

Важливе для науки відкриття вдалося зробити команді під керівництвом Інституту Карнегі за допомогою телескопа Джеймса Вебба.

Вчені не приховують, що TOI-561 b їх шокувала у дуже багатьох аспектах.

Що важливо розуміти, вона удвічі важча за Землю, однак майже не схожа на нашу планету.

TOI-561 b обертається вкрай близько до своєї зорі — на відстані, що становить лише одну сорокову дистанції між Меркурієм і Сонцем. Рік на TOI-561 b триває трохи більше 10 годин, а одна її півкуля завжди повернена до світла.

Тривалий час у науковій спільноті панувала думка, що настільки гарячі й невеликі планети мають миттєво втрачати свої атмосфери після формування.

Однак нове відкриття вказало на те, що це було помилкою.

Попри те, що її зоря значно старша за Сонце, TOI-561 b, схоже, досі має атмосферу. Саме вона може пояснювати і низьку густину планети.

