"Усі втратили розум". Уперше в історії вчені зафіксували раптове зникнення зірки
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

"Усі втратили розум". Уперше в історії вчені зафіксували раптове зникнення зірки

Зірка M31-2014-DS1 колапсувала у вкрай незвичний спосіб
Джерело:  The Washington Times

Зірка, яку ще не так давно астрономи величала M31-2014-DS1, зробила для них вкрай неочікуваний сюрприз — вона раптово зникла без традиційного вибуху, який досі завжди супроводжував подібні явища. Науковці не можуть зрозуміти, що насправді сталося, адже стикнулися з подібним феноменом вперше в історії людства.

Головні тези:

  • M31-2014-DS1 розташована приблизно за 2,5 млн світлових років у сусідній галактиці Андромеда.
  • Вона була надмасивною зіркою, що приблизно у 100 тисяч разів сяяла яскравіше за Сонце.

Зірка M31-2014-DS1 колапсувала у вкрай незвичний спосіб

У межах своїх спостережень науковці зафіксували зникнення масивної зірки.

Вона колапсувала у чорну діру, однак зробила це так, що вчені досі не можуть зрозуміти, що насправді сталося.

За словами науковців, M31-2014-DS1почала яскравішати в інфрачервоному діапазоні ще 12 років тому.

Проте вона дуже стрімко потьмяніла протягом наступних кількох років.

Станом на 2023 вона була майже невидимою, фактично потемнівши до однієї десятитисячної частини своєї початкової яскравості у видимому світлі.

Вчені звертають увагу на те, що це їхнє спостереження є доказом того, що не всі зірки однаково та передбачувано завершують своє існування в космосі.

Своїми думками з цього приводу поділився науковий співробітник Інституту Флатірон Фонду Сімонса Кішалай Де, який очолював дослідження:

Ця зірка колись була однією з найяскравіших зірок у галактиці Андромеди, а тепер її ніде не було видно. Уявіть, якби зірка Бетельгейзе раптово зникла. Всі втратили розум! Те саме [сталося] з цією зіркою.

Більше по темі

Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
У космосі виявили розпечену "Суперземлю"
Що відомо про "Суперземлю" та її особливості
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
У космосі відшукали планету-"вигнанця"
Що відомо про планету-"вигнанця"
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Росія перехоплює головні супутники Європи в космосі — експерти
Росія здійснює експансію навіть в космосі

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?