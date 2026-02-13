"Усі втратили розум". Уперше в історії вчені зафіксували раптове зникнення зірки

Зірка, яку ще не так давно астрономи величала M31-2014-DS1, зробила для них вкрай неочікуваний сюрприз — вона раптово зникла без традиційного вибуху, який досі завжди супроводжував подібні явища. Науковці не можуть зрозуміти, що насправді сталося, адже стикнулися з подібним феноменом вперше в історії людства.
Головні тези:
- M31-2014-DS1 розташована приблизно за 2,5 млн світлових років у сусідній галактиці Андромеда.
- Вона була надмасивною зіркою, що приблизно у 100 тисяч разів сяяла яскравіше за Сонце.
Зірка M31-2014-DS1 колапсувала у вкрай незвичний спосіб
У межах своїх спостережень науковці зафіксували зникнення масивної зірки.
Вона колапсувала у чорну діру, однак зробила це так, що вчені досі не можуть зрозуміти, що насправді сталося.
За словами науковців, M31-2014-DS1почала яскравішати в інфрачервоному діапазоні ще 12 років тому.
Проте вона дуже стрімко потьмяніла протягом наступних кількох років.
Станом на 2023 вона була майже невидимою, фактично потемнівши до однієї десятитисячної частини своєї початкової яскравості у видимому світлі.
Вчені звертають увагу на те, що це їхнє спостереження є доказом того, що не всі зірки однаково та передбачувано завершують своє існування в космосі.
Своїми думками з цього приводу поділився науковий співробітник Інституту Флатірон Фонду Сімонса Кішалай Де, який очолював дослідження:
