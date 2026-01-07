У космосі відшукали планету-"вигнанця"
У космосі відшукали планету-"вигнанця"

Що відомо про планету-"вигнанця"
Джерело:  online.ua

За словами астрономів, їм врешті-решт вдалося виявити вільну планету, яка не пов'язана з жодною зіркою — саме тому її називають планетею-"вигнанцем". За своїми розмірами вона нагадує Сатурн.

Головні тези:

  • Більшість планет сформувалися з дисків газу та пилу навколо молодих зірок. Однак існують способи формування вільних планет, які не пов’язані з жодною зіркою.

Як повідомляє видання Arstechnica, це нове вражаюче відкриття вдалося зробити завдяки мікролінзуванню та космічному телескопу Gaia.

Астрономи звертають увагу на те, що велика кількість планет знаходиться на відносно тісних орбітах навколо їхніх зірок.

Однак деякі з них взагалі не пов'язані зі зірками, тому їх часто величають “вигнанцями”.

Такі унікальні планети вдається знаходити завдяки явищу під назвою мікролінзування.

Воно відбувається, коли планета проходить точно між Землею та іншою зіркою, створюючи гравітаційну лінзу, яка викривляє світло далекої зірки і змушує її на короткий час спалахнути яскравіше.

Не так давно астрономи вирішили застосувати мікролінзування та космічний телескоп Gaia.

Саме це дало їм можливість виявити планету розміром із Сатурн.

Що важливо розуміти, вона було першою знайденою в так званій "пустелі Ейнштейна".

На переконання вчених, це неочікуване відкриття дасть можливість рано чи пізно зрозуміти феномен планет-"вигнанців".

