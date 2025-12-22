Чому людство досі не знайшло позаземні цивілізації у космосі — гіпотеза науковця

Вчений припускає, що першу позаземну цивілізацію ми побачимо лише в момент її загибелі.
Головні тези:
- Перше виявлення позаземної цивілізації може статися саме тоді, коли вона наближається до свого краху.
- Якщо цивілізація починає руйнуватися — через війни, екологічні катастрофи чи інші кризи, — то може виробляти потужні, але короткочасні сигнали.
Позаземні цивілізації ховаються від людства
Астроном запропонував нову гіпотезу про те, чому ми досі не знайшли ознак розумного життя в космосі.
Чому ми не бачимо інопланетян? Астрофізик з Колумбійського університету (США) Девід Кіппінг вважає, що більшість розвинених цивілізацій живуть спокійно і стабільно, а тому непомітно.
Вони не витрачають енергію марно, а їхні сигнали зливаються з природними шумами Всесвіту — наприклад, з випромінюванням зірок чи галактик. Такі "тихі" суспільства важко помітити з далекої відстані, бо вони не виділяються на тлі космічного "шуму".
Але все змінюється, коли цивілізація потрапляє в біду. Якщо вона починає руйнуватися — через війни, екологічні катастрофи чи інші кризи, — то може виробляти потужні, але короткочасні сигнали: раптові спалахи яскравості, незвичайні зміни в світлі чи русі, які не пояснюються звичайними природними явищами.
Це як крик болю у тихому темному лісі, що робить цивілізацію "гучною" і помітною. Наприклад, глобальна ядерна війна чи кліматична катастрофа могли б створити такі помітні ефекти.
Саме ці рідкісні спалахи ми й можемо зафіксувати. Щоб перевірити цю ідею, Кіппінг пропонує шукати не конкретні сигнали, а будь-які незрозумілі аномалії в космосі. Для цього підходять сучасні обсерваторії, як-от Vera C. Rubin Observatory чи Gaia, які постійно сканують небо і фіксують раптові зміни.
Якщо гіпотеза виявиться правильною, наше перше знайомство з інопланетянами може бути сумним — свідченням про загибель цілого світу. Але це також пояснює "велику тишу" в космосі: можливо, розумне життя є, але воно ховається, поки не стане надто пізно.
