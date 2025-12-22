Чому людство досі не знайшло позаземні цивілізації у космосі — гіпотеза науковця

Вчений припускає, що першу позаземну цивілізацію ми побачимо лише в момент її загибелі.

Позаземні цивілізації ховаються від людства

Астроном запропонував нову гіпотезу про те, чому ми досі не знайшли ознак розумного життя в космосі.

За його гіпотезою, яку він назвав "есхатичною" (тобто пов'язаною з кінцем світу), перше виявлення позаземної цивілізації може статися саме тоді, коли вона наближається до свого краху. Ця думка викладена в науковій статті, опублікованій на платформі arXiv. Поширити

Чому ми не бачимо інопланетян? Астрофізик з Колумбійського університету (США) Девід Кіппінг вважає, що більшість розвинених цивілізацій живуть спокійно і стабільно, а тому непомітно.

Вони не витрачають енергію марно, а їхні сигнали зливаються з природними шумами Всесвіту — наприклад, з випромінюванням зірок чи галактик. Такі "тихі" суспільства важко помітити з далекої відстані, бо вони не виділяються на тлі космічного "шуму".

Але все змінюється, коли цивілізація потрапляє в біду. Якщо вона починає руйнуватися — через війни, екологічні катастрофи чи інші кризи, — то може виробляти потужні, але короткочасні сигнали: раптові спалахи яскравості, незвичайні зміни в світлі чи русі, які не пояснюються звичайними природними явищами.

Це як крик болю у тихому темному лісі, що робить цивілізацію "гучною" і помітною. Наприклад, глобальна ядерна війна чи кліматична катастрофа могли б створити такі помітні ефекти.

Саме ці рідкісні спалахи ми й можемо зафіксувати. Щоб перевірити цю ідею, Кіппінг пропонує шукати не конкретні сигнали, а будь-які незрозумілі аномалії в космосі. Для цього підходять сучасні обсерваторії, як-от Vera C. Rubin Observatory чи Gaia, які постійно сканують небо і фіксують раптові зміни.

Ця гіпотеза додає новий поворот до пошуку позаземного розуму. Замість чекати на "привіт" від стабільних сусідів, вчені можуть зосередитися на дивних подіях, які сигналізують про кінець. Поширити

Якщо гіпотеза виявиться правильною, наше перше знайомство з інопланетянами може бути сумним — свідченням про загибель цілого світу. Але це також пояснює "велику тишу" в космосі: можливо, розумне життя є, але воно ховається, поки не стане надто пізно.