Почему человечество до сих пор не нашло внеземные цивилизации в космосе — гипотеза ученого

Ученый предполагает, что первую внеземную цивилизацию мы увидим только в момент ее гибели.
Главные тезисы
- Первое обнаружение внеземной цивилизации может произойти именно тогда, когда она близится к своему краху.
- Если цивилизация начинает разрушаться — из-за войн, экологических катастроф или других кризисов, — то может производить мощные, но кратковременные сигналы.
Внеземные цивилизации скрываются от человечества
Астроном предложил новую гипотезу о том, почему мы до сих пор не нашли признаков разумной жизни в космосе.
Почему мы не видим инопланетян? Астрофизик из Колумбийского университета (США) Дэвид Киппинг считает, что большинство развитых цивилизаций живут спокойно и стабильно, а потому незаметно.
Они не тратят энергию бесполезно, а их сигналы сливаются с естественными шумами Вселенной, например с излучением звезд или галактик. Такие "тихие" общества трудно заметить с далекого расстояния, потому что они не выделяются на фоне космического "шума".
Но все меняется, когда цивилизация попадает в беду. Если она начинает разрушаться — из-за войн, экологических катастроф или других кризисов, то может производить мощные, но кратковременные сигналы: внезапные вспышки яркости, необычные изменения в свете или движении, не объясняемые обычными природными явлениями.
Это как крик боли в тихом темном лесу, что делает цивилизацию "громкой" и броской. Например, глобальная ядерная война или климатическая катастрофа могли бы создать столь заметные эффекты.
Именно эти редкие вспышки мы можем зафиксировать. Чтобы проверить эту идею, Киппинг предлагает искать не конкретные сигналы, а какие-либо непонятные аномалии в космосе. Для этого подходят современные обсерватории, такие как Vera C. Rubin Observatory или Gaia, постоянно сканирующие небо и фиксирующие внезапные изменения.
Если гипотеза окажется правильной, наше первое знакомство с инопланетянами может оказаться печальным — свидетельством о гибели всего мира. Но это также объясняет "великую тишину" в космосе: возможно, разумная жизнь есть, но она скрывается, пока не станет слишком поздно.
