Почему человечество до сих пор не нашло внеземные цивилизации в космосе — гипотеза ученого

Ученый предполагает, что первую внеземную цивилизацию мы увидим только в момент ее гибели.

Внеземные цивилизации скрываются от человечества

Астроном предложил новую гипотезу о том, почему мы до сих пор не нашли признаков разумной жизни в космосе.

По его гипотезе, которую он назвал "эсхатической" (т.е. связанной с концом света), первое обнаружение внеземной цивилизации может произойти именно тогда, когда она приближается к своему краху. Это мнение изложено в научной статье, опубликованной на платформе arXiv.

Почему мы не видим инопланетян? Астрофизик из Колумбийского университета (США) Дэвид Киппинг считает, что большинство развитых цивилизаций живут спокойно и стабильно, а потому незаметно.

Они не тратят энергию бесполезно, а их сигналы сливаются с естественными шумами Вселенной, например с излучением звезд или галактик. Такие "тихие" общества трудно заметить с далекого расстояния, потому что они не выделяются на фоне космического "шума".

Но все меняется, когда цивилизация попадает в беду. Если она начинает разрушаться — из-за войн, экологических катастроф или других кризисов, то может производить мощные, но кратковременные сигналы: внезапные вспышки яркости, необычные изменения в свете или движении, не объясняемые обычными природными явлениями.

Это как крик боли в тихом темном лесу, что делает цивилизацию "громкой" и броской. Например, глобальная ядерная война или климатическая катастрофа могли бы создать столь заметные эффекты.

Именно эти редкие вспышки мы можем зафиксировать. Чтобы проверить эту идею, Киппинг предлагает искать не конкретные сигналы, а какие-либо непонятные аномалии в космосе. Для этого подходят современные обсерватории, такие как Vera C. Rubin Observatory или Gaia, постоянно сканирующие небо и фиксирующие внезапные изменения.

Эта гипотеза придает новый поворот к поиску внеземного разума. Вместо ожидания "привета" от стабильных соседей, ученые могут сосредоточиться на странных событиях, сигнализирующих о конце.

Если гипотеза окажется правильной, наше первое знакомство с инопланетянами может оказаться печальным — свидетельством о гибели всего мира. Но это также объясняет "великую тишину" в космосе: возможно, разумная жизнь есть, но она скрывается, пока не станет слишком поздно.