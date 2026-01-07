В космосе отыскали планету-"изгнанника"

По словам астрономов, им в конце концов удалось обнаружить свободную планету, которая не связана ни с одной звездой — именно поэтому ее называют планетой-"изгнанником". По своим размерам она напоминает Сатурн.

Что известно о планете-"изгнаннике"

Как сообщает издание Arstechnica, это новое впечатляющее открытие удалось сделать благодаря микролинзированию и космическому телескопу Gaia.

Астрономы обращают внимание на то, что большое количество планет находится на относительно тесных орбитах вокруг их звезд.

Однако некоторые из них вообще не связаны со звездами, поэтому их часто величают "изгнанниками".

Такие уникальные планеты удается находить благодаря явлению под названием микролинзирование.

Оно происходит, когда планета проходит точно между Землей и другой звездой, создавая гравитационную линзу, которая искривляет свет далекой звезды и заставляет ее на короткое время вспыхнуть ярче. Поделиться

Недавно астрономы решили применить микролинзирование и космический телескоп Gaia.

Именно это позволило им обнаружить планету размером с Сатурн.

Что важно понимать, она была первой найденной в так называемой "пустыне Эйнштейна".

По убеждению ученых, это неожиданное открытие позволит рано или поздно понять феномен планет-"изгнанников".