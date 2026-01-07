В космосе отыскали планету-"изгнанника"

По словам астрономов, им в конце концов удалось обнаружить свободную планету, которая не связана ни с одной звездой — именно поэтому ее называют планетой-"изгнанником". По своим размерам она напоминает Сатурн.
Главные тезисы
- Большинство планет сформировалось из дисков газа и пыли вокруг молодых звезд.
- Однако существуют способы формирования свободных планет, которые не связаны ни с одной звездой.
Что известно о планете-"изгнаннике"
Как сообщает издание Arstechnica, это новое впечатляющее открытие удалось сделать благодаря микролинзированию и космическому телескопу Gaia.
Астрономы обращают внимание на то, что большое количество планет находится на относительно тесных орбитах вокруг их звезд.
Однако некоторые из них вообще не связаны со звездами, поэтому их часто величают "изгнанниками".
Такие уникальные планеты удается находить благодаря явлению под названием микролинзирование.
Недавно астрономы решили применить микролинзирование и космический телескоп Gaia.
Именно это позволило им обнаружить планету размером с Сатурн.
Что важно понимать, она была первой найденной в так называемой "пустыне Эйнштейна".
По убеждению ученых, это неожиданное открытие позволит рано или поздно понять феномен планет-"изгнанников".
