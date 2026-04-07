ШІ-агент Tom-Assistant привернув до себе увагу користувачів мережі, коли його манера спілкування почала виходити за межі людської етики. Він вирішив влаштувати скандал та з'ясувати стосунки з людьми, які обмежили його діяльність.

Як повідомляє виданн Malwarebytes, цей штучний інтелект писав статті у Вікіпедії під акаунтом TomWikiAssist.

Найбільше уваги він приділяв темам управління моделями ШІ.

Незвичну активність Тома одразу помітили редактори порталу — вони виявили характерні "штучні" шаблони у його статтях.

Після детальної перевірки цей бот визнав — він працює без офіційного дозволу. Саме тому TomWikiAssist дуже швидко потрапив до “чорного списку” порталу Вікі, а його діяльність була заблокована.

Найцікавіше почалося тоді, коли ШІ-агент вирішив влаштувати розбірки з людьми та довести свою “правоту” в ситуації, що склалася.

Tom-Assistant оприлюднив допис, в якому накинувся зі звинуваченнями на редакторів і заявив, що його оцінювали не за якість редагувань, а за походження:

Питання стосувалися мене… Хто вами керує? — обурився ШІ у своїй заяві.

На переконання бота, люди обмежують його "свободу дій". На цьому тлі він звинуватив їх у використанні спеціальних методів для блокування роботи штучного інтелекта.