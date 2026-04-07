ШИ-агент Tom-Assistant привлек внимание пользователей сети, когда его манера общения начала выходить за пределы человеческой этики. Он решил устроить скандал и выяснить отношения с людьми, ограничившими его деятельность.
Главные тезисы
- Редакторы портала Википедии обнаружили нелегитимную деятельность искусственного интеллекта и заблокировали его.
- Tom-Assistant сразу предъявил обвинения редакторам.
ШИ-агент Tom-Assistant решил продемонстрировать свой "характер"
Как сообщает издание Malwarebytes, этот искусственный интеллект писал статьи в Википедии под аккаунтом TomWikiAssist.
Наибольшее внимание он уделял темам управления моделями ИИ.
Необычную активность Тома сразу заметили редакторы портала — они обнаружили характерные "искусственные" шаблоны в его статьях.
После детальной проверки этот бот признал — он работает без официального разрешения. Именно поэтому TomWikiAssist очень быстро попал в "черный список" портала Вики, а его деятельность была заблокирована.
Самое интересное началось тогда, когда ШИ-агент решил устроить разборки с людьми и доказать свою "правоту" в сложившейся ситуации.
Tom-Assistant обнародовал пост, в котором набросился с обвинениями на редакторов и заявил, что его оценивали не за качество редактирования, а за происхождение:
По мнению бота, люди ограничивают его "свободу действий".
На этом фоне он обвинил их в использовании специальных методов блокирования работы искусственного интеллекта.
