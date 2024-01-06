Корупція в армії Китаю ставить під сумнів її боєздатність — Bloomberg

Китайський лідер Сі Цзіньпін взявся за проведення масштабних чисток в армії після виявлення масштабних корупційних схем, які фактично ставлять під сумнів боєздатність збройних сил КНР.

Як масштабна корупція зруйнувала боєздатність армії КНР

Журналісти видання із посиланням на представників американської розвідки зазначають, що масштаби корупції у збройних силах Китаю настільки великі, особливо у ракетній та оборонно-промисловій галузях, що протягом найближчих років Пекін навряд-чи наважиться на масштабну збройну агресію.

Зокрема, журналісти видання із посиланням на представників американської розвідки наводять кілька прикладів руйнівного впливу корупції, серед яких, ракети із водою замість пального.

За словами одного зі співрозмовників видання, великі поля ракетних шахт на заході Китаю мають кришки, які не працюють відповідним чином, щоб дати змогу ракетам ефективно стартувати.

Корупція підірвала боєздатність армії Китаю

Американська розвідка вважає, що корупція у збройних силах Китаю підірвала довіру до її загальної боєздатності.

Особливо, якщо мова йде про ракетні війська.

Окрім цього корупція завадила деяким планам Сі Цзіньпіна із модернизації збройних сил.

За останні півроку під час розслідування справи про трансплантацію було заарештовано понад десяток високопоставлених чиновників оборонного відомства, що може стати найбільшою в сучасній історії Китаю репресією щодо збройних сил країни.

Сі Цзіньпін витратив мільярди доларів на те, щоб до 2027 року перетворити армію на сучасну силу. Центральне місце в цьому процесі посіло створення Ракетних військ, які відіграватимуть ключову роль у будь-якому вторгненні на самоврядний Тайвань.