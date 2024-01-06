Коррупция в армии Китая ставит под сомнение ее боеспособность — Bloomberg

Китайский лидер Си Цзиньпин взялся за проведение масштабных чисток в армии после обнаружения масштабных коррупционных схем, фактически ставящих под сомнение боеспособность вооруженных сил КНР.

Как масштабная коррупция разрушила боеспособность армии КНР

Журналисты издания со ссылкой на представителей американской разведки отмечают, что масштабы коррупции в вооруженных силах Китая настолько велики, особенно в ракетной и оборонно-промышленной отраслях, что в ближайшие годы Пекин вряд ли решится на масштабную вооруженную агрессию.

В частности, журналисты издания со ссылкой на представителей американской разведки приводят несколько примеров разрушительного влияния коррупции, среди которых ракеты с водой вместо горючего.

По словам одного из собеседников издания, большие поля ракетных шахт на западе Китая имеют крышки, которые не работают соответствующим образом, чтобы дать возможность ракетам эффективно стартовать.

Коррупция подорвала боеспособность армии Китая

Американская разведка считает, что коррупция в вооруженных силах Китая подорвала доверие к ее всеобщей боеспособности.

Особенно если речь идет о ракетных войсках.

Кроме этого, коррупция помешала некоторым планам Си Цзиньпина по модернизации вооруженных сил.

За последние полгода в ходе расследования дела о трансплантации было арестовано более десятка высокопоставленных чиновников оборонного ведомства, что может стать самой большой в современной истории Китая репрессией вооруженных сил страны.

Си Цзиньпин потратил миллиарды долларов на то, чтобы к 2027 году превратить армию в современную силу. Центральное место в этом процессе заняло создание ракетных войск, которые будут играть ключевую роль в любом вторжении на самоуправляющийся Тайвань.