День святого Валентина

Гаряче боронити свою любов, свободу і незалежність. Турбуватися про спокій родини і майбутнє дітей. Ми кохаємо попри всі випробування і загрози війни. Бо кохати – значить жити! А життя завжди перемагає! З днем святого Валентина! Не забудьте надіслати валентинку своєму сонечку! Разом до перемоги!