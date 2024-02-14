День святого Валентина

Повітряне командування "Центр" привітало українців з Днем закоханих оригінальними валентинками.
Привітання з Днем закоханих від ЗСУ
У Повітряному командуванні "Центр" зазначили, що українці вміють шалено закохуватися і палко кохати і опублікували добірку валентинок.
НБУ до Дня закоханих вводить в обіг пам’ятну монету "Кохання"
Нова памʼятна монета «Кохання» номіналом у пʼять гривень виготовлена з нейзильберу. Її тираж — до 50 000 штук.
На її аверсі — стилізована троянда у формі серця, пелюстки якої — це слова «кохання», написані найпоширенішими мовами світу.
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