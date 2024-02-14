День святого Валентина

Кохати — значить жити. Повітряне командування "Центр" привітало українців з Днем закоханих
Категорія
Україна
Дата публікації

Кохати — значить жити. Повітряне командування "Центр" привітало українців з Днем закоханих

Повітряне командування "Центр"
Валентинка

Повітряне командування "Центр" привітало українців з Днем закоханих оригінальними валентинками.

Привітання з Днем закоханих від ЗСУ

У Повітряному командуванні "Центр" зазначили, що українці вміють шалено закохуватися і палко кохати і опублікували добірку валентинок.

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Гаряче боронити свою любов, свободу і незалежність. Турбуватися про спокій родини і майбутнє дітей. Ми кохаємо попри всі випробування і загрози війни. Бо кохати – значить жити! А життя завжди перемагає! З днем святого Валентина! Не забудьте надіслати валентинку своєму сонечку! Разом до перемоги!

НБУ до Дня закоханих вводить в обіг пам’ятну монету "Кохання"

Нова памʼятна монета «Кохання» номіналом у пʼять гривень виготовлена з нейзильберу. Її тираж — до 50 000 штук.

На її аверсі — стилізована троянда у формі серця, пелюстки якої — це слова «кохання», написані найпоширенішими мовами світу.

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