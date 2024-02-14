День святого Валентина

Любить — значит жить. Воздушное командование "Центр" поздравило украинцев с Днем влюбленных
Категория
Украина
Дата публикации

Любить — значит жить. Воздушное командование "Центр" поздравило украинцев с Днем влюбленных

Воздушное командование "Центр"
Валентинка
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Воздушное командование "Центр" поздравило украинцев с Днем влюбленных оригинальными валентинками.

Поздравление с Днем влюбленных от ВСУ

В Воздушном командовании "Центр" отметили, что украинцы умеют безумно влюбляться и страстно любить и опубликовали подборку валентинок.

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Страстно защищать свою любовь, свободу и независимость. Беспокоиться о покое семьи и будущем детей. Мы любим все испытания и угрозы войны. Потому что любить — значит жить! А жизнь всегда побеждает! С днем святого Валентина! Не забудьте отправить валентинку своему солнышку! Вместе к победе!

НБУ ко Дню влюбленных вводит в обращение памятную монету "Любовь"

Новая памятная монета «Любовь» номиналом в пять гривен изготовлена из нейзильбера. Ее тираж — до 50 000 штук.

На ее аверсе — стилизованная роза в форме сердца, лепестки которой — это слова любви, написанные на самых распространенных языках мира.

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