День святого Валентина

Воздушное командование "Центр" поздравило украинцев с Днем влюбленных оригинальными валентинками.
Поздравление с Днем влюбленных от ВСУ
В Воздушном командовании "Центр" отметили, что украинцы умеют безумно влюбляться и страстно любить и опубликовали подборку валентинок.
НБУ ко Дню влюбленных вводит в обращение памятную монету "Любовь"
Новая памятная монета «Любовь» номиналом в пять гривен изготовлена из нейзильбера. Ее тираж — до 50 000 штук.
На ее аверсе — стилизованная роза в форме сердца, лепестки которой — это слова любви, написанные на самых распространенных языках мира.
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