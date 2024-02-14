День святого Валентина

Страстно защищать свою любовь, свободу и независимость. Беспокоиться о покое семьи и будущем детей. Мы любим все испытания и угрозы войны. Потому что любить — значит жить! А жизнь всегда побеждает! С днем святого Валентина! Не забудьте отправить валентинку своему солнышку! Вместе к победе!