Кремль намагається зірвати допомогу Україні з боку Франції — WP

Злочинний кремлівський режим диктатора Володимира Путіна вживає низку заходів із метою домогтись припинення допомоги Україні з боку Франції.
Як Путін намагається завадити допомозі Україні від Франції
За інформацією журналістів видання із посиланням на офіційні документи Кремля та коментарі європейських посадовців у сфері безпеки, а також ультраправих європейських політиків, Кремль посилює активність із метою підірвати підтримку України з боку Франції.
Зокрема, російські дипломати, політики та спецслужби підтримують контакти із низкою ультраправих європейських політичних сил, зокрема, на території Франції.
Напередодні виборів до Європарламенту у червні наступного року серед європейських політиків є певні занепокоєння.
За словами Верховного комісара ЄС з питань зовнішньої політики Жозепа Борреля, результати виборів до Європарламенту можуть бути такими ж небезпечними, як і президентські вибори у США.
Згідно із кремлівськими документами, перший заступник керівника адміністрації кремлівського диктатора Володимира Путіна Сергій Кирієнко вже наказав політтехнологам почати працювати над дестабілізацією ситуації у Франції.
Зокрема, кремлівські агенти та пропагандисти планують діяти через соцмережі, а також лояльних французьких політиків.
Серед ключових завдань кремлівських пропагандистів та політтехнологів:
твердження про те, що західні санкції проти Росії завдали шкоди французькій економіці через зниження обсягів торгівлі. Через це країна, нібито, ризикує потрапити в "найглибшу соціально-економічну кризу за останні роки". Зокрема твердження, що постачання зброї в Україну залишило Францію без зброї для самозахисту.
твердження, які б збільшили кількість тих, хто у Франції не бажає "платити за війну іншої країни", а також ких, хто боїться прямої війни з Росією та початку Третьої світової війни.
Чи сильно впливає кремлівська пропаганда на ситуацію у Франції
Журналісти видання зазначають, що наразі просування тез кремлівської пропаганди у французький медіапростір має обмежений резонанс.
Президент Франції Еммануель Макрон серед лідерів у Європі у питанні допомоги Україні.
Зокрема більшість населення підтримує президента.
Однак, за словами директора Французького інституту міжнародних відносин Томаса Гомара, видимість проросійських акаунтів у соціальних мережах й рейтинги схвалення французьких ультраправих партій зростають.
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