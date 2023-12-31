Кремль намагається зірвати допомогу Україні з боку Франції — WP

Як Путін намагається завадити допомозі Україні від Франції

За інформацією журналістів видання із посиланням на офіційні документи Кремля та коментарі європейських посадовців у сфері безпеки, а також ультраправих європейських політиків, Кремль посилює активність із метою підірвати підтримку України з боку Франції.

Зокрема, російські дипломати, політики та спецслужби підтримують контакти із низкою ультраправих європейських політичних сил, зокрема, на території Франції.

Напередодні виборів до Європарламенту у червні наступного року серед європейських політиків є певні занепокоєння.

За словами Верховного комісара ЄС з питань зовнішньої політики Жозепа Борреля, результати виборів до Європарламенту можуть бути такими ж небезпечними, як і президентські вибори у США.

Згідно із кремлівськими документами, перший заступник керівника адміністрації кремлівського диктатора Володимира Путіна Сергій Кирієнко вже наказав політтехнологам почати працювати над дестабілізацією ситуації у Франції.

Зокрема, кремлівські агенти та пропагандисти планують діяти через соцмережі, а також лояльних французьких політиків.

У документах, з якими ознайомилася The Post, ці фігури не були названі поіменно. Мета Москви - підірвати підтримку України й послабити рішучість НАТО, свідчать документи. Ці зусилля нагадують аналогічне втручання в Німеччині, де Кремль намагався об'єднати крайніх правих і крайніх лівих в антивоєнний альянс, - зазначається у матеріалі видання. Поширити

Серед ключових завдань кремлівських пропагандистів та політтехнологів:

твердження про те, що західні санкції проти Росії завдали шкоди французькій економіці через зниження обсягів торгівлі. Через це країна, нібито, ризикує потрапити в "найглибшу соціально-економічну кризу за останні роки". Зокрема твердження, що постачання зброї в Україну залишило Францію без зброї для самозахисту.

твердження, які б збільшили кількість тих, хто у Франції не бажає "платити за війну іншої країни", а також ких, хто боїться прямої війни з Росією та початку Третьої світової війни.

Документи показують, що створені кремлівськими політтехнологами "ферми тролів" виробляли і публікували в соціальних мережах контент і статті з критикою західної підтримки уряду президента України Володимира Зеленського. В одній із записок, написаній одним зі стратегів у червні 2023 року, співробітник "ферми тролів" отримав вказівку створити "200-символьний коментар француза середнього віку", який вважає підтримку України з боку Європи "дурною авантюрою, - йдеться у публікації. Поширити

Чи сильно впливає кремлівська пропаганда на ситуацію у Франції

Журналісти видання зазначають, що наразі просування тез кремлівської пропаганди у французький медіапростір має обмежений резонанс.

Президент Франції Еммануель Макрон серед лідерів у Європі у питанні допомоги Україні.

Зокрема більшість населення підтримує президента.

Однак, за словами директора Французького інституту міжнародних відносин Томаса Гомара, видимість проросійських акаунтів у соціальних мережах й рейтинги схвалення французьких ультраправих партій зростають.