Американський композитор Філіп Ґласс звернувся до Севастопольського театру балету зі звинуваченнями у піратстві, тому що російський заклад культури просто вкрав музику маестро до вистави.

Ґласс звинуватив російський театр балету в піратстві

У листі до Севастопольського театру опери та балету 87-річний Філіп Ґласс вказує керівництву театру, що в постановці балету «Грозовий перевал» його ім'я в рекламі та музика в балеті використано без його дозволу.

Лист композитор опублікував у себе у соціальній мережі X.

Я не давав жодного дозволу на використання своєї музики у балеті чи використання мого імені в рекламі та промо балету. Використання моєї музики та мого імені без моєї згоди є порушенням Бернської конвенції з охорони літературних та художніх творів, яку підписала Російська Федерація. Це акт піратства. Філіп Ґласс Американський композитор

Севастопольський театр опери та балету анонсував «світову прем'єру двоактного балету власної постановки» «Грозовий перевал» за мотивами однойменного роману Емілі Бронте на музику Філіпа Ґласса.

До речі, одну з головних ролей виконує зрадник з Херсона, одіозний Сергій Полунін, який підтримує нелегітимного президента Росії Володимира Путіна і навіть набив у себе на грудях татуювання з обличчям диктатора. Поширити

Афіша балетної вистави Севастопольського театру на вкрадену музику Ґласса

Живий класик музики Філіп Ґласс: що відомо

Ґласс — композитор зі світовим ім'ям, який розпочав свою кар'єру ще в 1960-х роках, його творчість відносять до мінімалізму.

Його називають одним із найвпливовіших композиторів сучасності; він співпрацював з Алленом Гінзбергом, Леонардом Коеном, Девідом Боуї та багатьма іншими. Поширити

Ґласс написав музику до більш ніж 50 фільмів, серед яких «Шоу Трумана», «Годинник», «Ілюзіоніст», «Фантастична четвірка», «Олена» та «Левіафан» Андрія Звягінцева та інші.