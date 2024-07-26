Культовий композитор Філіп Ґласс звинуватив російський театр балету в піратстві

Американський композитор Філіп Ґласс звернувся до Севастопольського театру балету зі звинуваченнями у піратстві, тому що російський заклад культури просто вкрав музику маестро до вистави.
Головні тези:
- Філіп Ґласс звинуватив Севастопольський театр балету в піратстві та використанні його музики без дозволу.
- Композитор наголосив, що використання його імені та музики без згоди є порушенням Бернської конвенції з охорони творчості.
- Філіп Ґласс — відомий композитор із світовим ім'ям.
- Крім того, Ґласс є автором музики до понад 50 фільмів.
- Саундтреки Філіпа Ґласса тричі номінувалися на “Оскар”, а його багата творчість включає більш ніж 30 опер, 14 симфоній та 13 концертів.
Ґласс звинуватив російський театр балету в піратстві
У листі до Севастопольського театру опери та балету 87-річний Філіп Ґласс вказує керівництву театру, що в постановці балету «Грозовий перевал» його ім'я в рекламі та музика в балеті використано без його дозволу.
Лист композитор опублікував у себе у соціальній мережі X.
July 25, 2024
Севастопольський театр опери та балету анонсував «світову прем'єру двоактного балету власної постановки» «Грозовий перевал» за мотивами однойменного роману Емілі Бронте на музику Філіпа Ґласса.
Живий класик музики Філіп Ґласс: що відомо
Ґласс — композитор зі світовим ім'ям, який розпочав свою кар'єру ще в 1960-х роках, його творчість відносять до мінімалізму.
Ґласс написав музику до більш ніж 50 фільмів, серед яких «Шоу Трумана», «Годинник», «Ілюзіоніст», «Фантастична четвірка», «Олена» та «Левіафан» Андрія Звягінцева та інші.
Саундтреки Гласса тричі номінувалися на Оскар. Крім цього, він є автором більш ніж 30 опер, 14 симфоній та 13 концертів.
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