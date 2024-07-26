Культовий композитор Філіп Ґласс звинуватив російський театр балету в піратстві
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Культовий композитор Філіп Ґласс звинуватив російський театр балету в піратстві

Ґласс
Джерело:  online.ua

Американський композитор Філіп Ґласс звернувся до Севастопольського театру балету зі звинуваченнями у піратстві, тому що російський заклад культури просто вкрав музику маестро до вистави.

Головні тези:

  • Філіп Ґласс звинуватив Севастопольський театр балету в піратстві та використанні його музики без дозволу.
  • Композитор наголосив, що використання його імені та музики без згоди є порушенням Бернської конвенції з охорони творчості.
  • Філіп Ґласс — відомий композитор із світовим ім'ям.
  • Крім того, Ґласс є автором музики до понад 50 фільмів.
  • Саундтреки Філіпа Ґласса тричі номінувалися на “Оскар”, а його багата творчість включає більш ніж 30 опер, 14 симфоній та 13 концертів.

Ґласс звинуватив російський театр балету в піратстві

У листі до Севастопольського театру опери та балету 87-річний Філіп Ґласс вказує керівництву театру, що в постановці балету «Грозовий перевал» його ім'я в рекламі та музика в балеті використано без його дозволу.

Лист композитор опублікував у себе у соціальній мережі X.

Я не давав жодного дозволу на використання своєї музики у балеті чи використання мого імені в рекламі та промо балету. Використання моєї музики та мого імені без моєї згоди є порушенням Бернської конвенції з охорони літературних та художніх творів, яку підписала Російська Федерація. Це акт піратства.

Філіп Ґласс

Філіп Ґласс

Американський композитор

Севастопольський театр опери та балету анонсував «світову прем'єру двоактного балету власної постановки» «Грозовий перевал» за мотивами однойменного роману Емілі Бронте на музику Філіпа Ґласса.

До речі, одну з головних ролей виконує зрадник з Херсона, одіозний Сергій Полунін, який підтримує нелегітимного президента Росії Володимира Путіна і навіть набив у себе на грудях татуювання з обличчям диктатора.

Афіша балетної вистави Севастопольського театру на вкрадену музику Ґласса

Живий класик музики Філіп Ґласс: що відомо

Ґласс — композитор зі світовим ім'ям, який розпочав свою кар'єру ще в 1960-х роках, його творчість відносять до мінімалізму.

Його називають одним із найвпливовіших композиторів сучасності; він співпрацював з Алленом Гінзбергом, Леонардом Коеном, Девідом Боуї та багатьма іншими.

Ґласс написав музику до більш ніж 50 фільмів, серед яких «Шоу Трумана», «Годинник», «Ілюзіоніст», «Фантастична четвірка», «Олена» та «Левіафан» Андрія Звягінцева та інші.

Саундтреки Гласса тричі номінувалися на Оскар. Крім цього, він є автором більш ніж 30 опер, 14 симфоній та 13 концертів.

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