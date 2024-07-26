Культовый композитор Филипп Гласс обвинил российский театр балета в пиратстве
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Культовый композитор Филипп Гласс обвинил российский театр балета в пиратстве

Гласс
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Источник:  online.ua

Американский композитор Филипп Гласс обратился в Севастопольский театр балета с обвинениями в пиратстве, потому что российское учреждение культуры просто украло музыку маэстро к спектаклю.

Главные тезисы

  • Филипп Гласс обратился к Севастопольскому театру балета с обвинениями в пиратстве за использование его музыки без разрешения в нарушение Бернской конвенции.
  • Композитор известен работой над саундтреками для более чем 50 фильмов, среди которых номинированные на “Оскар”.
  • Гласс является автором множества опер, симфоний и концертов, его творчество относят к минимализму и считают одним из самых значимых в ХХ веке.
  • Украденная музыка Гласса использована в постановке балета Севастопольского театра, что вызвало скандал и обвинения в пиратстве и нарушении авторских прав.

Гласс обвинил российский театр балета в пиратстве

В письме Севастопольскому театру оперы и балета 87-летний Филипп Гласс указывает руководству театра, что в постановке балета «Грозовой перевал» его имя в рекламе и музыка в балете использованы без его разрешения.

Письмо композитор опубликовал за собой в социальной сети X.

Я не давал разрешения на использование своей музыки в балете или использование моего имени в рекламе и промо балета. Использование моей музыки и моего имени без моего согласия является нарушением Бернской конвенции по охране литературных и художественных произведений, которую подписала Российская Федерация. Это акт пиратства.

Филипп Гласс

Филипп Гласс

Американский композитор

Севастопольский театр оперы и балета анонсировал мировую премьеру двухактного балета собственной постановки «Грозовой перевал» по мотивам одноименного романа Эмили Бронте на музыку Филиппа Гласса.

Кстати, одну из главных ролей исполняет предатель из Херсона, одиозный Сергей Полунин, поддерживающий нелегитимного президента России Владимира Путина и даже набивший у себя на груди татуировку с лицом диктатора.

Афиша балетного спектакля Севастопольского театра на украденную музыку Гласса

Живой классик музыки Филипп Гласс: что известно

Гласс — композитор с мировым именем, начавший свою карьеру еще в 1960-х годах, его творчество относят к минимализму.

Его называют одним из самых влиятельных композиторов ХХ века; он сотрудничал с Алленом Гинзбергом, Леонардом Коэном, Дэвидом Боуи и многими другими.

Гласс написал музыку к более чем 50 фильмам, среди которых "Шоу Трумана", "Часы", "Иллюзионист", "Фантастическая четверка", "Елена" и "Левиафан" Андрея Звягинцева и другие.

Саундтреки Гласса трижды номинировались на Оскар. Кроме этого, он является автором более 30 опер, 14 симфоний и 13 концертов.

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