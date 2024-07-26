Культовый композитор Филипп Гласс обвинил российский театр балета в пиратстве

Американский композитор Филипп Гласс обратился в Севастопольский театр балета с обвинениями в пиратстве, потому что российское учреждение культуры просто украло музыку маэстро к спектаклю.
Главные тезисы
- Филипп Гласс обратился к Севастопольскому театру балета с обвинениями в пиратстве за использование его музыки без разрешения в нарушение Бернской конвенции.
- Композитор известен работой над саундтреками для более чем 50 фильмов, среди которых номинированные на “Оскар”.
- Гласс является автором множества опер, симфоний и концертов, его творчество относят к минимализму и считают одним из самых значимых в ХХ веке.
- Украденная музыка Гласса использована в постановке балета Севастопольского театра, что вызвало скандал и обвинения в пиратстве и нарушении авторских прав.
Гласс обвинил российский театр балета в пиратстве
В письме Севастопольскому театру оперы и балета 87-летний Филипп Гласс указывает руководству театра, что в постановке балета «Грозовой перевал» его имя в рекламе и музыка в балете использованы без его разрешения.
Письмо композитор опубликовал за собой в социальной сети X.
July 25, 2024
Севастопольский театр оперы и балета анонсировал мировую премьеру двухактного балета собственной постановки «Грозовой перевал» по мотивам одноименного романа Эмили Бронте на музыку Филиппа Гласса.
Живой классик музыки Филипп Гласс: что известно
Гласс — композитор с мировым именем, начавший свою карьеру еще в 1960-х годах, его творчество относят к минимализму.
Гласс написал музыку к более чем 50 фильмам, среди которых "Шоу Трумана", "Часы", "Иллюзионист", "Фантастическая четверка", "Елена" и "Левиафан" Андрея Звягинцева и другие.
Саундтреки Гласса трижды номинировались на Оскар. Кроме этого, он является автором более 30 опер, 14 симфоний и 13 концертов.
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