На церемонии вручения Нобелевской премии исполнили музыку украинского композитора – видео

В Стокгольме и столице Норвегии Осло состоялась торжественная церемония награждения Нобелевской премией 2023 года. Во время мероприятия оркестр исполнил музыку украинского композитора Валентина Сильвестрова.

На церемонии Нобелевской премии зазвучала украинская музыка

Во время торжественного события Королевский филармонический оркестр Швеции исполнил произведение "Вечерняя серенада" из цикла "Тихая музыка", созданное украинским композитором Валентином Сильвестровым.

Произведение было написано в 2002 году.

86-летний Валентин Сильвестров считается ярким представителем современной украинской музыки. Один из основателей творческой группы композиторов-авангардистов Киевского авангарда в 60-х годах, он лауреат многочисленных национальных и международных конкурсов и лауреат Шевченковской премии.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину был вынужден уехать за границу и сейчас находится там. Музыка украинского композитора раздается на крупнейших мировых площадках.

Что известно о нынешней Нобелевской премии

Напомним, в Стокгольмском концертном зале в присутствии королевской семьи Швеции вручили Нобелевскую премию по физике (Пьер Агостини, Ференц Краус и Анн Льюилье), химии (Монди Бавенди, Луис Брюс и Алексей Екимов), физиологии или медицине (Дрю Вайс) Каталин Карико), литературы (Йон Фоссе) и премию по экономическим наукам (Клаудия Голдин).

В Осло церемония прошла в мэрии. Здесь была вручена Нобелевская премия мира. Ее лично вручил глава норвежского Нобелевского комитета в присутствии короля Норвегии Гаральда V.

Ее лауреаткой стала заключенная иранская правозащитница Наргиз Мохаммади. Премию от ее имени получили ее дети, 17-летние близнецы Али и Киана. Они зачитали ее речь, которую правозащитнице удалось передать из тюрьмы.