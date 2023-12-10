Иранская правозащитница Наргес Мохаммади стала лауреаткой Нобелевской премии мира-2023
Категория
Мир
Дата публикации

Иранская правозащитница Наргес Мохаммади стала лауреаткой Нобелевской премии мира-2023

Наргес Млхаммади
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Источник:  The Nobel Prize

10 декабря в Осло вручались Нобелевские премии 2023 года. Однако премию мира за находящуюся в тюрьме защитницу прав женщин из Ирана Наргес Мохаммади получили ее дети-близнецы.

Детям Наргес Мохаммади вручили Нобелевскую премию мира

Лауреатом Нобелевской премии мира в 2023 году стала иранская активистка и защитница прав женщин Наргес Мохаммади. Поскольку за свою активную борьбу с архаическими законами она находится в тюрьме Тегерана, то награда была передана ее детям.

Об этом сообщили в Х (ранее Twitter) Нобелевского комитета.

Женщина приговорена к заключению в течение 31 года, а также к более 150 ударам кнутом.

Норвежский Нобелевский комитет принял решение присудить Нобелевскую премию мира 2023 года Наргес Мохаммади за ее борьбу против подавления женщин в Иране и ее борьбу за продвижение прав человека и свободы для всех, – говорится в заявлении членов комиссии престижной награды.

Отметим, мужчина Мохаммади Тага Рахмани также был приговорен к тюрьме за свою деятельность против смертной казни и других нарушений свобод, прав граждан Ирана. После 14 лет заключения он уехал во Францию, а Наргес осталась в родной стране, чтобы продолжить свою борьбу.

Пара имеет детей-близнецов.

Кто получил Нобелевскую премию мира

Нобелевскую премию мира 2023 получила осужденная иранская правозащитница Наргес Мохаммади.

Ее наградили за "борьбу против угнетения женщин в Иране и борьбу за защиту прав человека и свободы для всех".

Иранский режим арестовывал ее 13 раз, пять раз признавал виновной и приговорил к 31 году заключения и 154 удара кнутом.

В настоящее время Наргес Мохаммади находится в тюрьме.

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