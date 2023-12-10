Иранская правозащитница Наргес Мохаммади стала лауреаткой Нобелевской премии мира-2023

10 декабря в Осло вручались Нобелевские премии 2023 года. Однако премию мира за находящуюся в тюрьме защитницу прав женщин из Ирана Наргес Мохаммади получили ее дети-близнецы.

Детям Наргес Мохаммади вручили Нобелевскую премию мира

Лауреатом Нобелевской премии мира в 2023 году стала иранская активистка и защитница прав женщин Наргес Мохаммади. Поскольку за свою активную борьбу с архаическими законами она находится в тюрьме Тегерана, то награда была передана ее детям.

Об этом сообщили в Х (ранее Twitter) Нобелевского комитета.

Watch the very moment Narges Mohammadi’s children collected this year’s Nobel Peace Prize medal and diploma on behalf of their mother who is currently imprisoned. Mohammadi was awarded the 2023 Nobel Peace Prize for her work on human rights.



Learn more: https://t.co/8gkwD5Cuqb pic.twitter.com/NdB3HXNZNv — The Nobel Prize (@NobelPrize) December 10, 2023

Женщина приговорена к заключению в течение 31 года, а также к более 150 ударам кнутом.

Норвежский Нобелевский комитет принял решение присудить Нобелевскую премию мира 2023 года Наргес Мохаммади за ее борьбу против подавления женщин в Иране и ее борьбу за продвижение прав человека и свободы для всех, – говорится в заявлении членов комиссии престижной награды. Поделиться

Отметим, мужчина Мохаммади Тага Рахмани также был приговорен к тюрьме за свою деятельность против смертной казни и других нарушений свобод, прав граждан Ирана. После 14 лет заключения он уехал во Францию, а Наргес осталась в родной стране, чтобы продолжить свою борьбу.

Пара имеет детей-близнецов.

Кто получил Нобелевскую премию мира

Нобелевскую премию мира 2023 получила осужденная иранская правозащитница Наргес Мохаммади.

Ее наградили за "борьбу против угнетения женщин в Иране и борьбу за защиту прав человека и свободы для всех".

Иранский режим арестовывал ее 13 раз, пять раз признавал виновной и приговорил к 31 году заключения и 154 удара кнутом.

В настоящее время Наргес Мохаммади находится в тюрьме.