Иранская правозащитница Наргес Мохаммади стала лауреаткой Нобелевской премии мира-2023

10 декабря в Осло вручались Нобелевские премии 2023 года. Однако премию мира за находящуюся в тюрьме защитницу прав женщин из Ирана Наргес Мохаммади получили ее дети-близнецы.
Детям Наргес Мохаммади вручили Нобелевскую премию мира
Лауреатом Нобелевской премии мира в 2023 году стала иранская активистка и защитница прав женщин Наргес Мохаммади. Поскольку за свою активную борьбу с архаическими законами она находится в тюрьме Тегерана, то награда была передана ее детям.
Об этом сообщили в Х (ранее Twitter) Нобелевского комитета.
Женщина приговорена к заключению в течение 31 года, а также к более 150 ударам кнутом.
Отметим, мужчина Мохаммади Тага Рахмани также был приговорен к тюрьме за свою деятельность против смертной казни и других нарушений свобод, прав граждан Ирана. После 14 лет заключения он уехал во Францию, а Наргес осталась в родной стране, чтобы продолжить свою борьбу.
Пара имеет детей-близнецов.
Кто получил Нобелевскую премию мира
Нобелевскую премию мира 2023 получила осужденная иранская правозащитница Наргес Мохаммади.
Ее наградили за "борьбу против угнетения женщин в Иране и борьбу за защиту прав человека и свободы для всех".
Иранский режим арестовывал ее 13 раз, пять раз признавал виновной и приговорил к 31 году заключения и 154 удара кнутом.
В настоящее время Наргес Мохаммади находится в тюрьме.
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