Іранська правозахисниця Наргес Мохаммаді стала лауреаткою Нобелівської премії миру-2023

10 грудня в Осло вручали Нобелівські премії 2023 року. Візднаку премії миру за утримувану у в'язниці захисницю прав жінок з Ірану Наргес Мохаммаді отримали її діти-близнюки.

Дітям Наргес Мохаммаді вручили Нобелівську премію миру

Лауреаткою Нобелівської премії миру у 2023 році стала іранська активістка та захисниця прав жінок Наргес Мохаммаді. Оскільки за свою активну боротьбу з архаїчними законами вона утримується у в'язниці Тегерана, то нагорода була передана її дітям.

Про це повідомили у Х (раніше Twitter) Нобелівського комітету.

Watch the very moment Narges Mohammadi’s children collected this year’s Nobel Peace Prize medal and diploma on behalf of their mother who is currently imprisoned. Mohammadi was awarded the 2023 Nobel Peace Prize for her work on human rights.



Learn more: https://t.co/8gkwD5Cuqb pic.twitter.com/NdB3HXNZNv — The Nobel Prize (@NobelPrize) December 10, 2023

Жінку засуджено до ув'язнення протягом 31 року, а також понад 150 ударів батогом.

Норвезький Нобелівський комітет ухвалив рішення присудити Нобелівську премію миру 2023 Наргес Мохаммаді за її боротьбу проти пригнічення жінок в Ірані та її боротьбу за просування прав людини та свободи для всіх, – йдеться у заяві членів комісії престижної нагороди. Поширити

Зазначимо, чоловіка Мохаммаді Таги Рахмані також було засуджено до в'язниці за свою діяльність проти смертної кари та інших порушень свобод, прав громадян Ірану. Після 14 років ув'язнення він виїхав до Франції, а Наргес залишилася у рідній країні, щоб продовжити свою боротьбу.

Пара має дітей-близнюків.

Хто отримав Нобелівську премію миру

Нобелівську премію миру 2023 року отримала засуджена іранська правозахисниця Наргес Мохаммаді.

ЇЇ нагородили за "боротьбу проти гноблення жінок в Ірані та боротьбу за захист прав людини та свободи для всіх".

Іранський режим заарештовував її 13 разів, п'ять разів визнавав винною і засудив до 31 року ув'язнення та 154 ударів батогом.

Наразі Наргес Мохаммаді знаходиться у в’язниці.