На церемонії вручення Нобелівської премії виконали музику українського композитора — відео

У Стокгольмі та столиці Норвегії Осло відбулася урочиста церемонія нагородження Нобелівською премією 2023. Під час заходу оркестр виконав музику українського композитора Валентина Сильвестрова.

На церемонії Нобелівської премії зазвучала українська музика

Під час урочистої події Королівський філармонічний оркестр Швеції виконав твір "Вечірня серенада" з циклу "Тиха музика", створений українським композитором Валентином Сильвестровим.

Твір був написаний у 2002 році.

86-річний Валентин Сильвестров вважається яскравим представником сучасної української музики. Один із засновників творчої групи композиторів-авангардистів Київський авангард у 60-х роках, він лауреат численних національних і міжнародних конкурсів і лауреат Шевченківської премії.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну був вимушений виїхати за кордон і зараз перебуває там. Музика українського композитора лунає на найбільших світових майданчиках.

Що відомо про цьогорічну Нобелівську премію

Нагадаємо, у Стокгольмській концертній залі у присутності королівської родини Швеції вручили Нобелівську премію з фізики (П'єр Агостіні, Ференц Краус і Анн Л’Юільє), хімії (Монді Бавенді, Луїс Брюс і Олексій Єкімов), фізіології або медицини (Дрю Вайсман і Каталін Каріко), літератури (Йон Фоссе) та премію з економічних наук (Клаудія Голдін).

В Осло церемонія відбулася у мерії. Тут вручили Нобелівську премію миру. Її особисто вручив голова норвезького Нобелівського комітету в присутності короля Норвегії Гаральда V.

Її лауреаткою стала ув’язнена іранська правозахисниця Наргіз Мохаммаді. Премію від її імені отримали її діти, 17-річні близнята Алі та Кіана. Вони зачитали її промову, яку правозахисниці вдалося передати з вʼязниці.